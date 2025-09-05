X!

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

Kergejõustiku MM
Nina Kennedy.
Nina Kennedy. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Naiste teivashüppe valitsev olümpiavõitja ja maailmameister Nina Kennedy ei saa vigastuse tõttu Tokyo MM-il osaleda.

Austraallanna on Pariisi olümpiamängude järel pidevalt vigastustega kimpus olnud. Tänavu kevadel heitis ta operatsioonilauale, sest oli oma reies kuue nädala jooksul vigastanud sama lihast lausa kolm korda.

Kennedy rääkis alles eelmisel nädalal Reutersile, et kavatseb Jaapanis oma maailmameistritiitlit kaitsta wildcard'i ehk vabapääsme alusel, kuid reedel kirjutas ta oma Instagrami kontol, et sai uuesti vigastada.

"See ei ole uudis, mida sooviksin jagada," kirjutas 28-aastane Kennedy. "Õnneks ma ei vigastanud sama kohta, kus mind opereeriti. Seegi on võit. Kahjuks pean MM-il osalemisest loobuma. Sport võib olla halastamatu, aga vigastused käivad selle juurde. Ja see on täiesti okei."

Kennedy tuli maailmameistriks 2023. aastal Budapestis, kus ületas kõrguse 4.90. Sama tulemus tõi talle ka olümpiakulla mullu Pariisis. Tema isiklik rekord on 4.91, mis on ühtlasi Austraalia rahvusrekord.

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini, võistlusi näeb otseülekannetes ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

MM-i viimased uudised

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

02.09

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

01.09

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

29.08

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

29.08

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

22.08

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

20.08

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

04.08

Richardson ei pääsenud 200 m jooksus MM-ile, Kovacs jäi koondisest välja

mm-i loetumad

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

02.09

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

29.08

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

01.09

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

29.08

Ingebrigtsen osaleb Tokyo kergejõustiku MM-il

sport.err.ee viimased uudised

17:13

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

16:40

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

16:11

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

15:28

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

15:01

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

11:34

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

10:22

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

09:50

Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

04.09

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

04.09

ETV spordisaade, 4. september

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo