Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

Austraallanna on Pariisi olümpiamängude järel pidevalt vigastustega kimpus olnud. Tänavu kevadel heitis ta operatsioonilauale, sest oli oma reies kuue nädala jooksul vigastanud sama lihast lausa kolm korda.

Kennedy rääkis alles eelmisel nädalal Reutersile, et kavatseb Jaapanis oma maailmameistritiitlit kaitsta wildcard'i ehk vabapääsme alusel, kuid reedel kirjutas ta oma Instagrami kontol, et sai uuesti vigastada.

"See ei ole uudis, mida sooviksin jagada," kirjutas 28-aastane Kennedy. "Õnneks ma ei vigastanud sama kohta, kus mind opereeriti. Seegi on võit. Kahjuks pean MM-il osalemisest loobuma. Sport võib olla halastamatu, aga vigastused käivad selle juurde. Ja see on täiesti okei."

Kennedy tuli maailmameistriks 2023. aastal Budapestis, kus ületas kõrguse 4.90. Sama tulemus tõi talle ka olümpiakulla mullu Pariisis. Tema isiklik rekord on 4.91, mis on ühtlasi Austraalia rahvusrekord.

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini, võistlusi näeb otseülekannetes ERR-i kanalitel.