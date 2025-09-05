Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

Proloogil näitas parimat aega sakslane Oliver Mattheid (Bike Aid), kelle tulemuseks mõõdeti üheksa minutit ja 57 sekundit. Belglane Steffen de Schuyteneer (Lorro) kaotas talle ühe ja prantslane Lucas Boniface (Team TotalEnergies) kahe sekundiga. Taaramäe jäi võitjast viie sekundi kaugusele, vahendab ejl.ee.

Velotuuril on sõita veel kolm etappi. Neist esimene on Sile lähiümbruses, millel on pikkust 150,1 kilomeetrit.