VAATA OTSE | Eesti mängib valiksarjas neljakordse maailmameistri Itaaliaga

Täna kell 21.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-valiksarja kohtumiselt Itaalia - Eesti. Mängu kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson, reporter on Kristjan Kalkun ning jalgpallistuudiot juhib Debora Saarnak.

Neljakordne maailmameister Itaalia võõrustab Eesti rahvuskoondist Bergamos. Itaalia alustas valiksarja kaotusega Norrale, võites seejärel Moldovat. Eesti on võitnud neljast valikmängust ühe – Moldova vastu, kaotanud kahel korral Iisraelile, korra Norrale.

"Mänguliselt väga põnev ja hea mäng," ennustas Eesti koondise kaitsemängija Maksim Paskotši. "Sellised vastased ongi põhjus, miks me jalgpalli mängime."

Kohtumisele lisab põnevust asjaolu, et juunis nimetati Luciano Spalletti asemel Itaalia koondise peatreeneriks 2006. aasta maailmameister; Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliigas, aga hiljuti Spliti Hajdukki juhendanud 47-aastane legend Gennaro Gattuso.

"See ettevalmistus on meie jaoks võib-olla natuke ebatraditsiooniline. Tänapäeva jalgpallis on infot nii palju, et tihtipeale on võimalik päris täpselt teatud asjadeks valmistuda," lausus Eesti koondise peatreener Jürgen Henn pressikonverentsil.

"Aga seekord on ettevalmistus olnud selles mõttes peavalu. Oleme vaadanud üle nii palju materjali, kui on võimalik varasematest klubidest, kus see treeneritetiim on töötanud, üritanud teha mingisuguseid järeldusi või isegi ennustusi, mida oodata."

Eesti koondisest jäid vigastuste tõttu eemale kapten Karol Mets ja Alex Matthias Tamm. Esmakordselt sai kutse rahvuskoondisesse koduliiga suurim väravakütt, Harju Laagri eest 12 väravat löönud Karel Eerme, kuid tema tänase mängu koosseisu ei kuulu.

Eesti ja Itaalia on varasemalt kohtunud seitsmel korral ning kõik mängud on lõppenud Itaalia võiduga. Kõige lähemal oli Eesti üllatusele 2010. aasta septembris, kui kodus asuti Sergei Zenjovi väravast 1:0 juhtima, kuid lõpuks võeti vastu 1:2 kaotus.

Mängu avavile kõlab Bergamos kell 21.45.

Eesti koondis mänguks Itaalia vastu:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 39/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 65/4

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 37/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 37/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 21/2

18 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 12/0

3 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 7/0

20 Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia – 6/1

19 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 60/10

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 43/1

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 23/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 18/1

21 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 17/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 12/1

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 9/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 5/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 102/23

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 57/13

7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 8/0

Peatreener: Jürgen Henn

Itaalia koondis mänguks Eesti vastu:

Väravavahid

1 Gianluigi Donnarumma (25.02.1999) – Manchester City 74/0

12 Alex Meret (22.03.1997) – Napoli 3/0

14 Guglielmo Vicario (07.10.1996) – Tottenham 4/0

Kaitsjad

21 Alessandro Bastoni (13.04.1999) – Milano Inter 37/2

2 Raoul Bellanova (17.05.2000) – Atalanta 5/0

13 Riccardo Calafiori (19.05.2002) – Arsenal 9/0

19 Andrea Cambiaso (20.02.2000) – Juventus 14/3

22 Giovanni Di Lorenzo (04.08.1993) – Napoli 48/5

3 Federico Dimarco (10.11.1997) – Milano Inter 30/3

4 Federico Gatti (24.06.1998) – Juventus 6/0

23 Gianluca Mancini (17.04.1996) – AS Roma 14/0

Poolkaitsjad

18 Nicolo Barella (07.02.1997) – Milano Inter 63/10

17 Riccardo Orsolini (24.01.1997) – Bologna 9/21

16 Davide Frattesi (22.09.1999) – Milano Inter 29/8

5 Manuel Locatelli (08.01.1998) – Juventus 30/3

6 Nicolo Rovella (04.12.2001) – Lazio 4/0

8 Sandro Tonali (08.05.2000) – Newcastle United 25/2

Ründajad

15 Francesco Pio Esposito (28.06.2005) – Milano Inter 0/0

11 Moise Kean (28.02.2000) – Fiorentina 21/7

7 Matteo Politano (03.08.1993) – Napoli 14/3

10 Giacomo Raspadori (18.02.2000) – Madridi Atletico 40/9

9 Mateo Retegui (29.04.1999) – Al-Qadsiah 20/6

20 Mattia Zaccagni (16.06.1995) – Lazio 10/1

Peatreener: Gennaro Gattuso