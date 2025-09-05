X!

VAATA OTSE | Eesti mängib valiksarjas neljakordse maailmameistri Itaaliaga

Jalgpall
{{1757058600000 | amCalendar}}
Jalgpall

Täna kell 21.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-valiksarja kohtumiselt Itaalia - Eesti. Mängu kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson, reporter on Kristjan Kalkun ning jalgpallistuudiot juhib Debora Saarnak.

Neljakordne maailmameister Itaalia võõrustab Eesti rahvuskoondist Bergamos. Itaalia alustas valiksarja kaotusega Norrale, võites seejärel Moldovat. Eesti on võitnud neljast valikmängust ühe – Moldova vastu, kaotanud kahel korral Iisraelile, korra Norrale.

"Mänguliselt väga põnev ja hea mäng," ennustas Eesti koondise kaitsemängija Maksim Paskotši. "Sellised vastased ongi põhjus, miks me jalgpalli mängime."

Kohtumisele lisab põnevust asjaolu, et juunis nimetati Luciano Spalletti asemel Itaalia koondise peatreeneriks 2006. aasta maailmameister; Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliigas, aga hiljuti Spliti Hajdukki juhendanud 47-aastane legend Gennaro Gattuso.

"See ettevalmistus on meie jaoks võib-olla natuke ebatraditsiooniline. Tänapäeva jalgpallis on infot nii palju, et tihtipeale on võimalik päris täpselt teatud asjadeks valmistuda," lausus Eesti koondise peatreener Jürgen Henn pressikonverentsil.

"Aga seekord on ettevalmistus olnud selles mõttes peavalu. Oleme vaadanud üle nii palju materjali, kui on võimalik varasematest klubidest, kus see treeneritetiim on töötanud, üritanud teha mingisuguseid järeldusi või isegi ennustusi, mida oodata."

Eesti koondisest jäid vigastuste tõttu eemale kapten Karol Mets ja Alex Matthias Tamm. Esmakordselt sai kutse rahvuskoondisesse koduliiga suurim väravakütt, Harju Laagri eest 12 väravat löönud Karel Eerme, kuid tema tänase mängu koosseisu ei kuulu.

Eesti ja Itaalia on varasemalt kohtunud seitsmel korral ning kõik mängud on lõppenud Itaalia võiduga. Kõige lähemal oli Eesti üllatusele 2010. aasta septembris, kui kodus asuti Sergei Zenjovi väravast 1:0 juhtima, kuid lõpuks võeti vastu 1:2 kaotus.

Mängu avavile kõlab Bergamos kell 21.45.

Eesti koondis mänguks Itaalia vastu:

Väravavahid
1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 39/0
12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0
22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad
16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 65/4
13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 37/1
2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 37/0
6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 21/2
18 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 12/0
3 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 7/0
20 Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia – 6/1
19 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad
4 Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 60/10
23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 43/1
17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2
11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 23/0
5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 18/1
21 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 17/0
10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 12/1
9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 9/1
14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 5/0

Ründajad
8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 102/23
15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 57/13
7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 8/0

Peatreener: Jürgen Henn

Itaalia koondis mänguks Eesti vastu:

Väravavahid
1 Gianluigi Donnarumma (25.02.1999) –  Manchester City 74/0
12 Alex Meret (22.03.1997) – Napoli 3/0
14 Guglielmo Vicario (07.10.1996) – Tottenham 4/0

Kaitsjad
21 Alessandro Bastoni (13.04.1999) – Milano Inter 37/2
2 Raoul Bellanova (17.05.2000) – Atalanta 5/0
13 Riccardo Calafiori (19.05.2002) – Arsenal 9/0
19 Andrea Cambiaso (20.02.2000) – Juventus 14/3
22 Giovanni Di Lorenzo (04.08.1993) – Napoli 48/5
3 Federico Dimarco (10.11.1997) – Milano Inter 30/3
4 Federico Gatti (24.06.1998) – Juventus 6/0
23 Gianluca Mancini (17.04.1996) – AS Roma 14/0

Poolkaitsjad
18 Nicolo Barella (07.02.1997) – Milano Inter 63/10
17 Riccardo Orsolini (24.01.1997) – Bologna 9/21
16 Davide Frattesi (22.09.1999) – Milano Inter 29/8
5 Manuel Locatelli (08.01.1998) – Juventus 30/3
6 Nicolo Rovella (04.12.2001) – Lazio 4/0
8 Sandro Tonali (08.05.2000) – Newcastle United 25/2

Ründajad
15 Francesco Pio Esposito (28.06.2005) –  Milano Inter 0/0
11 Moise Kean (28.02.2000) – Fiorentina 21/7
7 Matteo Politano (03.08.1993) – Napoli 14/3
10 Giacomo Raspadori (18.02.2000) – Madridi Atletico 40/9
9 Mateo Retegui (29.04.1999) – Al-Qadsiah 20/6
20 Mattia Zaccagni (16.06.1995) – Lazio 10/1

Peatreener: Gennaro Gattuso

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:21

VAATA OTSE | Eesti mängib valiksarjas neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

18:18

Augustis säranud Vaprus tegi kuu parimate valimisel puhta töö

15:01

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

04.09

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

04.09

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

04.09

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

04.09

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi tunnistama Walesi paremust

sport.err.ee uudised

21:21

VAATA OTSE | Eesti mängib valiksarjas neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

20:43

Tamm alistas Prantsusmaal endast üle 200 koha kõrgemal oleva mängija

19:56

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida

19:16

"Spordipühapäevas" räägitakse korvpallikoondisest ja Vassiljevi küsimusest

18:44

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

18:18

Augustis säranud Vaprus tegi kuu parimate valimisel puhta töö

17:13

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

16:40

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

16:11

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

15:01

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

11:34

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

10:22

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

09:50

Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

loetumad

21:21

VAATA OTSE | Eesti mängib valiksarjas neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

04.09

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

04.09

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

04.09

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

04.09

Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo