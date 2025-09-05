TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga

Täna kell 21.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-valiksarja kohtumiselt Itaalia - Eesti. Mängu kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson, reporter on Kristjan Kalkun ning jalgpallistuudiot juhib Debora Saarnak.

Neljakordne maailmameister Itaalia võõrustab Eesti rahvuskoondist Bergamos. Itaalia alustas valiksarja kaotusega Norrale, võites seejärel Moldovat. Eesti on võitnud neljast valikmängust ühe – Moldova vastu, kaotanud kahel korral Iisraelile, korra Norrale.

"Mänguliselt väga põnev ja hea mäng," ennustas Eesti koondise kaitsemängija Maksim Paskotši. "Sellised vastased ongi põhjus, miks me jalgpalli mängime."

Kohtumisele lisab põnevust asjaolu, et juunis nimetati Luciano Spalletti asemel Itaalia koondise peatreeneriks 2006. aasta maailmameister; Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliigas, aga hiljuti Spliti Hajdukki juhendanud 47-aastane legend Gennaro Gattuso.

"See ettevalmistus on meie jaoks võib-olla natuke ebatraditsiooniline. Tänapäeva jalgpallis on infot nii palju, et tihtipeale on võimalik päris täpselt teatud asjadeks valmistuda," lausus Eesti koondise peatreener Jürgen Henn pressikonverentsil.

"Aga seekord on ettevalmistus olnud selles mõttes peavalu. Oleme vaadanud üle nii palju materjali, kui on võimalik varasematest klubidest, kus see treeneritetiim on töötanud, üritanud teha mingisuguseid järeldusi või isegi ennustusi, mida oodata."

Eesti koondisest jäid vigastuste tõttu eemale kapten Karol Mets ja Alex Matthias Tamm. Esmakordselt sai kutse rahvuskoondisesse koduliiga suurim väravakütt, Harju Laagri eest 12 väravat löönud Karel Eerme.

Eesti ja Itaalia on varasemalt kohtunud seitsmel korral ning kõik mängud on lõppenud Itaalia võiduga. Kõige lähemal oli Eesti üllatusele 2010. aasta septembris, kui kodus asuti Sergei Zenjovi väravast 1:0 juhtima, kuid lõpuks võeti vastu 1:2 kaotus.

Mängu avavile kõlab Bergamos kell 21.45.