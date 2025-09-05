X!

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

Tervisesport
Heategevuslik Teatejooks 2024.
Heategevuslik Teatejooks 2024. Autor/allikas: Sandra Süsi.
Tervisesport

Teisipäeval, 23. septembril toimub staadionitel ja parkides üle Eesti 20. koolinoorte Heategevuslik Teatejooks. Sündmus toimub Tallinna Lauluväljakust kuni Narva Joaoruni ning sellega algab Euroopa Spordinädal Eestis.

"Rohkem kui kunagi varem ootame sel aastal Teatejooksu toimumist, et tähistada sündmuse 20. sünnipäeva, kus taaskord üle Eesti jooksevad lapsed nende laste heaks, kelle liikumine on piiratud. Sellest ei jää kõrvale ükski maakond, sest tänu kohalike spordikorraldajate võrgustikule on spordi populariseerimine noorte hulgas kõikjal Eestis oluline teema," ütleb Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

Teatejooksu ja laiemalt ka Spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest. "Nende inimeste arv, kes liikumissündmustest osa võtavad on aasta-aastalt kasvanud ja täna on spordinädal kasvanud juba liikumiskuuks," lisas SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige Alo Lõoke.

"Eelmisel aastal toimus Eestis üle 1000 liikumissündmuse, ootame ka sel aastal koole ja lasteaedu ning sõpruskondi oma liikumisüritusi korraldama – ikka selleks, et terve Eesti liiguks ja püsiks tervem."

Teatejooksule on oodatud osa võtma 5.–9. klasside õpilased klasside ja koolide kaupa. Distants, mida iga noor läbima peab, on 200 kuni 400 meetrit. Starti minnakse kaheksaliikmeliste võistkondadena. Noortega koos jooksevad ja teevad soojendust tuntud sportlased ja sporditoetajad.

Heategevuslik Teatejooks on osavõtjatele tasuta ning registreerimine on avatud kuni 9. septembrini.

Teatejooks panustab igal aastal heategevusse, kogudes toetust Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks ning õpetades noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas. Rohkem infot selle kohta leiab SIIT.

Teatejooksu korraldab MTÜ Tallinnmeeting, mis on ellu kutsutud spordiürituste korraldamiseks. Teatejooksu suurtoetaja on Kalevi Mesikäpp, toetaja spordinädala läbiviija SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, lisaks panustavad Kultuurkapital, Tallinna linn, Tallinna Lauluväljak, Tartu linn, Pärnu linn ja Eesti Kergejõustikuliit.

Toimetaja: Henrik Laever

#harjutatargalt

#liigukaasa

