Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

Jalgpall
James Rodriguez.
James Rodriguez. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpalli MM-valiksarjas pääsesid ööl vastu reedet Lõuna-Ameerika tsoonist edasi finaalturniirile Uruguay, Colombia ja Paraguay.

Uruguay tagas endale MM-pileti 3:0 võiduga Peruu üle, Colombia oli sama lõpptulemusega parem Boliiviast ning Paraguayle piisas Ecuadori vastu väravateta viigist.

"Hea tunne on MM-ile kvalifitseeruda. Meie rünnak oli väga kvaliteetne ja mitmed mängijad särasid individuaalselt," kiitis Uruguay peatreener Marcelo Bielsa.

"Colombia särk on mulle nii palju andnud. Olen tänulik iga hetke eest, mida saan koondise juures veeta. Olen koondises alati andnud endast kõik ja hoian neid eredaid hetki endaga kogu elu," sõnas Colombia kapten James Rodriguez.

Juba varem olid MM-ile jõudnud valitsev maailmameister Argentina, Brasiilia ja Ecuador. Argentina alistas läinud ööl Lionel Messi kahe värava toel Venezuela 3:0 ning Brasiilia sai Estevao, Lucas Paqueta ja Bruno Guimaraese tabamustest 3:0 jagu Tšiilist.

Lõuna-Ameerika valikgrupist võib MM-ile jõuda ka seitsmes koondis, kes peab koha lunastama play-off'i kaudu. Enne viimast vooru on eelisseisus Venezuela, kes edestab ühe punktiga Boliiviat. Venezuela kohtub viimases valikmängus kodus Colombiaga ning Boliivia võõrustab Brasiiliat.

Toimetaja: Henrik Laever

