Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

"Olen äärmiselt uhke töö üle, mida olen teinud koos juhtkonna ja kõigi meie töötajatega," teatas 63-aastane Levy avalduses. "Oleme ehitanud selle klubi globaalseks suurjõuks, mis võistleb kõrgeimal tasemel."

"Soovin tänada kõiki fänne, kes on mind aastate jooksul toetanud. See pole olnud alati lihtne teekond, kuid on tehtud märkimisväärseid edusamme."

Tottenhami poolehoidjate seas on Levyl siiski mõnevõrra vastuoluline kuulsus. Tema ametiaja jooksul sai klubi küll uue esindusstaadioni ja silmapaistva treeningkompleksi, kuid samas on teda süüdistatud ihnsuses, mis ei luba tuua meeskonda tõelisi tippmängijaid.

"See kõik on osa klubi ambitsioonist tagada, et oleks loodud tingimused pikaajalise edu saavutamiseks," põhjendas Tottenham Hotspuri klubi Levy lahkumist.

2001. aastal pärast Briti investeerimisfirma ENIC Groupi ülevõtmist klubi etteotsa asunud Levy ajal on teenitud kaks tiitlit: 2008. aastal Inglismaa liigakarikas ja möödunud kevadel Euroopa liiga. Samas kõrgliiga lõpetati alles 17. kohal ehk Premier League'i aegade halvimal positsioonil.

Levy järglaseks saab ENIC Groupi direktor Peter Charrington, kuid tema tööülesanded on võrreldes Levyga mõnevõrra teised - ta küll võtab üle juhatuse esimehe, aga mitte tegevjuhi kohta.