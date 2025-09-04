X!

Nigeeria tippsprinter hakkab esindama Türgit

Kergejõustik
Favour Ofili
Favour Ofili Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kergejõustik

Nigeeria sprinter Favour Ofili teatas otsusest hakata edaspidi esindama Türgit ja jääb peagi Tokyos algavatelt maailmameistrivõistlustelt kõrvale.

22-aastane Ofili on viinud tänavu oma 100 meetri isikliku rekordi 10,87 peale ja juba 2022. aastast on tema 200 meetri Nigeeria rekord 21,96. Mullu pääses ta 200 meetris ka Pariisi olümpiafinaali, kus sai kuuenda koha.

Ofili pidanuks jooksma ka 100 meetri distantsil, kuid jäi Nigeeria kergejõustikuliidu administratiivse vea tõttu osalejate nimekirjast välja ega saanud kaasa lüüa. Seepeale pöörasid sportlane ja ametnikud tülli, mis päädis sportlase otsusega hakata edaspidi esindama teist riiki.

"Ma olen uhke, et olen Nigeeriat aastaid edukalt esindanud! Olen tiitlivõistlustelt võitnud kuus kuldmedalit, kaks hõbemedalit ja kaks pronksmedalit ning jõudnud 200 meetris olümpiafinaali, kuid kogesid AFN [Nigeeria kergejõustikuliit] ja NOC-i [Nigeeria olümpiakomitee] hooletuse tõttu suurimat pettumust," kirjutas Ofili ühismeedias.

"Olen langetanud otsuse. Kuigi see tähendab selle aasta maailmameistrivõistlustelt Tokyos eemale jäämist, tuleb see muutus südamest, mitte rahalistest motiividest."

"Olen tõeliselt tänulik, et leidsin Türgis uue kodu, ootan põnevusega, mis mind ees ootab ja olen tänulik kogu toetuse eest, mida olen saanud raskel ajal oma treenerilt, agendilt, sponsor Adidaselt ja oma lähedastelt," lõpetas ta.

200 meetri distantsil Aafrika siserekordit 22,11 valdav Ofili võitis 2022. aastal Rahvaste Ühenduse mängudel hõbemedali ja sai aasta varem U-20 maailmameistrivõistlustel pronksi. Lisaks on tal hõbemedal 2019. aasta Aafrika mängude 400 meetri distantsilt. Lisaks on sprinter võitnud mitmeid medaleid teatejooksudes.

Toimetaja: Siim Boikov

