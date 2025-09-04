X!

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

Jalgrattasport
Juan Ayuso
Juan Ayuso Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 12. etapi (Laredo - Los Corrales de Buelna; 144,9 km) võitis hispaanlane Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG; 3:16.21), üldliidrina jätkab taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Neljapäevasel etapil tuli ratturitel ületada esimeses pooles üks teine ja teises pooles üks esimese kategooria tõus, kuid viimased 23 kilomeetrit kulgesid allamäge. Tegemist oli jooksikute päevaga, sest liidrisärgi grupp lõpetas võitjast üle kuue minuti hiljem.

Finišis jäid esikoha eest jagelema kaks ratturit ning Ayuso lõpukiirendus oli teisest hispaanlasest Javier Romost (Movistar Team) veidi parem. 13 sekundiga kaotas neile üksik jälitaja Brieuc Rolland (Groupama - FDJ).

Vingegaard ja tema üldarvestuse peamised konkurendid lõpetasid grupis, mis kaotas võitjale kuue minuti ja 22 sekundiga ning jagasid kohad 43.-79. Kokkuvõttes edestab taanlane Joao Almeidat (UAE Team Emirates - XRG; +0.50), Thomas Pidcocki (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.56) ja Torstein Träen (Bahrain - Victorious; +1.06).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas neljapäeval grupis, mis kaotas võitjale pea 18 minutiga ja sai protokolli 111. koha. Kokkuvõttes on eestlane 123. (+1:49.16).

Reedel ootab rattureid korralik mägironimine. Läbitakse enam kui 200-kilomeetrine teekond marsruudil Cabezon de la Sal - L'Angliru, kus otsustavad sündmused toimuvad viimasel kolmandikul. Etapp kulmineerub kõrgeima kategooria tõusuga (12,4 km; 9,8%).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

19:19

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

03.09

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

03.09

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

29.08

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

29.08

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

28.08

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

28.08

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

sport.err.ee uudised

21:58

ETV spordisaade, 4. september

21:14

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

20:43

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

20:15

Nigeeria tippsprinter hakkab esindama Türgit

19:52

Prantsuse poksijad jäävad hilinenud sootestide tõttu MM-ilt kõrvale

19:19

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

18:37

Euroopa meister Türgi ja olümpiapronks Brasiilia pääsesid poolfinaali

18:14

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

16:16

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

14:13

Eesti kiirendushooaja finaaletapil võidutsesid Orusaar ja Einberg

13:37

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

13:03

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

12:31

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi tunnistama Walesi paremust

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo