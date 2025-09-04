Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

Neljapäevasel etapil tuli ratturitel ületada esimeses pooles üks teine ja teises pooles üks esimese kategooria tõus, kuid viimased 23 kilomeetrit kulgesid allamäge. Tegemist oli jooksikute päevaga, sest liidrisärgi grupp lõpetas võitjast üle kuue minuti hiljem.

Finišis jäid esikoha eest jagelema kaks ratturit ning Ayuso lõpukiirendus oli teisest hispaanlasest Javier Romost (Movistar Team) veidi parem. 13 sekundiga kaotas neile üksik jälitaja Brieuc Rolland (Groupama - FDJ).

Vingegaard ja tema üldarvestuse peamised konkurendid lõpetasid grupis, mis kaotas võitjale kuue minuti ja 22 sekundiga ning jagasid kohad 43.-79. Kokkuvõttes edestab taanlane Joao Almeidat (UAE Team Emirates - XRG; +0.50), Thomas Pidcocki (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.56) ja Torstein Träen (Bahrain - Victorious; +1.06).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) lõpetas neljapäeval grupis, mis kaotas võitjale pea 18 minutiga ja sai protokolli 111. koha. Kokkuvõttes on eestlane 123. (+1:49.16).

Reedel ootab rattureid korralik mägironimine. Läbitakse enam kui 200-kilomeetrine teekond marsruudil Cabezon de la Sal - L'Angliru, kus otsustavad sündmused toimuvad viimasel kolmandikul. Etapp kulmineerub kõrgeima kategooria tõusuga (12,4 km; 9,8%).