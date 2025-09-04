X!

Euroopa meister Türgi ja olümpiapronks Brasiilia pääsesid poolfinaali

Võrkpall
Türgi naiste võrkpallikoondis
Türgi naiste võrkpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Võrkpall

Tais jätkuvatel võrkpalli naiste maailmameistrivõistlustel pääses viimasena poolfinaali Türgi, kes oli kaheksa hulgas üle Ameerika Ühendriikidest 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23).

Neljandas geimis ei pääsenud ameeriklannad kordagi juhtima, kuigi suutsid veel viigistada seisuks 18:18. Järgnevalt asus valitsev Euroopa meister ette 20:18 ja 22:19 ning võitis 25:23.

Eelmise MM-i finalist ja mullune Pariisi olümpiapronks Brasiilia oli varasemas mängus üle Prantsusmaast 3:0 (27:25, 33:31, 25:19). Teises geimis raiskasid prantslannad viis geimpalli.

Laupäeval, 6. septembril toimuvates poolfinaalides kohtuvad Jaapan - Türgi ja Itaalia - Brasiilia.

Võrkpalli naiste maailmameister selgub pühapäeval, 7. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

