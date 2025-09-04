X!

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

TalTech/Alexela täiendas piiratud ajaks rivistust kogenud lätlase Martinš Meiersiga, kes eelmisel hooajal tegutses BC Kalev/Cramo meeskonnas.

"Kuna Ivo Van Tamme taastusravi venib oodatust pikemaks, siis otsustasime tuua korvi alla kaheks kuuks lisajõudu. Mängud hakkavad juba septembri lõpus pihta ning koos ENBL sarja mängudega on graafik tihe," põhjendas peatreener Alar Varrak.

"Martinši kasuks räägivad väga suured rahvusvahelised kogemused ja siinsete olude tundmine. Ta annab meile kindlasti juurde kvaliteeti nii treeningutel kui mängudel ning oskusteavet, kuidas mitmes sarjas, tiheda graafiku juures edukana püsida."

34-aastane Meiers tuli suurde korvpalli Ventspilsi meeskonna kaudu, kuid on mänginud ka mitmetes tugevates klubides Saksamaal, Venemaal, Prantsusmaal, Poolas ja mujalgi. Lisaks eelmisele hooajal esindas keskmängija Kalev/Cramo ridasid ka hooajal 2022/2023.

"Mul on hea meel tagasi Tallinna tulla. Tunnen end siin peaaegu nagu kodus. TalTechil on suurepärane spordisaal ja mängude ajal on seal väga eriline atmosfäär. TalTechi fännide kõrval mängimine saab olema lõbus," lausus Meiers.

"Tunnen end suurepäraselt, aga ees on veel palju tööd. Olen valmis mängima ja ootan põnevusega esimesi kohtumisi! Loodan, et saan aidata meeskonnal võita ja täita püstitatud eesmärgid!"

Toimetaja: Siim Boikov

