Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

Kohtumise alguses domineerisid külalised ja avasid skoori juba seitsmendal minutil, kui vasakult äärelt tulnud tsenderdus suunati penaltipunkti lähistelt ühe puutega väravavahi alt võrku, vahendab Jalgpall.ee.

Eesti sai mängu edenedes aina enam hoogu ning 26. minutil tuli ka vastus – Matthias Limberg murdis end vasakult äärelt läbi, leidis värava ees täpse sööduga Maksimilian Skvortsovi, kes Eesti esimese pealelöögi väravaks vormistas. Pärast viigiväravat teenis Eesti mitmeid standardolukordi ning teenis pallivõite, kuid realiseerida neid ei suudetud.

Iisrael jätkas survet ja pääses uuesti ette 40. minutil, kui kiire söödumäng avas löögipositsiooni ja külalised kasutasid võimaluse ära. Vahetult enne vaheajavilet oli Eestil veel hea šanss, kui Aleksandr Lohmatov löögile sai, kuid vastaste väravavaht ja kaitsjad hoidsid tablool 2:1 eduseisu külaliste kasuks.

Teisel poolajal otsis Eesti aktiivselt viigiväravat ja pääses korduvalt löögile. 61. minutil suunas Marten-Chris Paalberg palli küljevõrku ning mõni minut hiljem ohustasid külalised omakorda karistuslöögist, kuid löök jäi kaitsemüüri pidama.

Kohtumise 70. minutil teenis Eesti nurgalöögi, mille järgselt lõi esmalt Remo Valdmets palli vastu latti, kuid jätkuolukorras oli Andero Kaares täpne ning viigistas seisu 2:2. Mäng püsis tasakaalus kuni kolmanda üleminutini, mil Iisrael saatis karistusala tagant tugeva löögi väravasse. Kohtumise viimasel rünnakul lisasid külalised veel neljanda tabamuse ja vormistasid lõppseisu 4:2.

Korduskohtumise peavad Eesti ja Iisrael kolme päeva pärast, 7. septembril kell 15.00.