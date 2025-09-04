X!

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak loodab, et pärast keeruliselt kulgenud Paraguay rallit sobib teine Lõuna-Ameerikas ehk Tšiilis sõidetav etapp talle ja Hyundaile paremini.

Tänak teenis Paraguays neljanda koha, kusjuures teisena lõpetanud Elfyn Evans (Toyota) jäi vaid 4,4 sekundi kaugusele, aga eestlasel oli probleeme õige kiiruse leidmisega. Lisaks lõhkes kahel korral rehv.

"Nädalavahetusel oli tõeliselt raske õiget sooritust teha. Me ei olnud isegi lähedal sellele, kus tahtsime olla ja rehvilõhkemisi arvestades oli autos keeruline," sõnas Tänak sarja kodulehekülje vahendusel.

"Meil oli tõesti raskusi seadistuse toimima saamisega, isegi tehtud muudatuste juures. Karm on sel moel teisest kohast ilma jääda."

Septembri teisel nädalalõpul toimuvast Tšiili rallist ootab ta enam. Ta on seal võitnud nii Toyota (2019) kui ka M-Sport Fordi roolis (2023). Mullu tuli Hyundaiga kolmas koht.

"Üldarvestuse osas pole palju muutunud, see on endiselt üsna tasavägine. Loodetavasti sobib Tšiili meile enam ja saame anda vastulöögi," lausus eestlane, kes jääb liider Evansist 18 punkti kaugusele.

Hyundai tehniline direktor Francois-Xavier Demaison on sama meelt. Just sel põhjusel otsustati pärast finišit katkestada ka Adrien Fourmaux' masinaga. See kergitas Tänaku algselt viiendalt kohalt neljandaks ja lubab prantslase autos teha karistusevabalt detailivahetusi.

"Pole kahtlustki, et see oli meie jaoks keeruline ralli paljude tõusude ja mõõnadega," sõnas ta. "Tulemused ei kajasta meie auto võimeid sel nädalalõpul, meie meeskonnal on selgelt olnud raskusi seadistuse ja muude tehniliste probleemidega, samuti rehvidega."

"Seetõttu otsustasime Adrieni auto pensionile saata, et meil oleks Tšiili seadistuse osas rohkem vabadust. Kuigi kaasa on võtta ka positiivset - oleme saanud korralikke punkte ja sõitjate üldarvestuses on endiselt kõik lahtine, siis Tšiilis soovivad kõik teha parema nädalalõpu."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

02.09

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

01.09

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

01.09

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha

31.08

Tänak: autos oli keeruline nädalavahetus

31.08

Tänak viimase päeva eel: ilm mängib olulist rolli

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

26.08

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

23.08

Paide rallil võidutsenud Nõgene: selle tulemusega peab natuke harjuma

23.08

Aava tahaks Rally Estonial näha 100-meetrist õhulendu: miks mitte?

23.08

Nõgene ja Lesk näitasid Paide rallil võimu

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Tänak Paraguay ralli eel: oluline on teenida hea punktisaak

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

sport.err.ee uudised

18:37

Euroopa meister Türgi ja olümpiapronks Brasiilia pääsesid poolfinaali

18:14

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

16:16

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

14:13

Eesti kiirendushooaja finaaletapil võidutsesid Orusaar ja Einberg

13:37

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

13:03

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

12:31

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi tunnistama Walesi paremust

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

loetumad

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo