Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

Ott Tänak loodab, et pärast keeruliselt kulgenud Paraguay rallit sobib teine Lõuna-Ameerikas ehk Tšiilis sõidetav etapp talle ja Hyundaile paremini.

Tänak teenis Paraguays neljanda koha, kusjuures teisena lõpetanud Elfyn Evans (Toyota) jäi vaid 4,4 sekundi kaugusele, aga eestlasel oli probleeme õige kiiruse leidmisega. Lisaks lõhkes kahel korral rehv.

"Nädalavahetusel oli tõeliselt raske õiget sooritust teha. Me ei olnud isegi lähedal sellele, kus tahtsime olla ja rehvilõhkemisi arvestades oli autos keeruline," sõnas Tänak sarja kodulehekülje vahendusel.

"Meil oli tõesti raskusi seadistuse toimima saamisega, isegi tehtud muudatuste juures. Karm on sel moel teisest kohast ilma jääda."

Septembri teisel nädalalõpul toimuvast Tšiili rallist ootab ta enam. Ta on seal võitnud nii Toyota (2019) kui ka M-Sport Fordi roolis (2023). Mullu tuli Hyundaiga kolmas koht.

"Üldarvestuse osas pole palju muutunud, see on endiselt üsna tasavägine. Loodetavasti sobib Tšiili meile enam ja saame anda vastulöögi," lausus eestlane, kes jääb liider Evansist 18 punkti kaugusele.

Hyundai tehniline direktor Francois-Xavier Demaison on sama meelt. Just sel põhjusel otsustati pärast finišit katkestada ka Adrien Fourmaux' masinaga. See kergitas Tänaku algselt viiendalt kohalt neljandaks ja lubab prantslase autos teha karistusevabalt detailivahetusi.

"Pole kahtlustki, et see oli meie jaoks keeruline ralli paljude tõusude ja mõõnadega," sõnas ta. "Tulemused ei kajasta meie auto võimeid sel nädalalõpul, meie meeskonnal on selgelt olnud raskusi seadistuse ja muude tehniliste probleemidega, samuti rehvidega."

"Seetõttu otsustasime Adrieni auto pensionile saata, et meil oleks Tšiili seadistuse osas rohkem vabadust. Kuigi kaasa on võtta ka positiivset - oleme saanud korralikke punkte ja sõitjate üldarvestuses on endiselt kõik lahtine, siis Tšiilis soovivad kõik teha parema nädalalõpu."