X!

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

Jalgpall
Väravavaht Rauno Rahnik
Väravavaht Rauno Rahnik Autor/allikas: Beach Soccer Worldwide
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondisel seisab järgmisel nädalal Itaalias Viareggios ees oluline turniir, kus otsustatakse, kas koondis jätkab ka järgmisel hooajal Euroliiga A-divisjonis.

Sõelmängudes on Eesti vastamisi Türgi, Läti ja Gruusiaga. Nelja meeskonna miniturniirilt pääsevad kaks paremat kõrgemasse seltskonda edasi, kaks tagumist langevad 2026. aastaks B-divisjoni, vahendab jalgpall.ee.

Eesti läheb 9. septembril kell 10.00 vastamisi Türgiga, 10. septembril kell 11.15 Lätiga ning 11. septembril kell 12.30 Gruusiaga.

Tänavu osales Euroliiga A-divisjonis kokku 16 koondist, kes kõik mängisid neljast etapist kahel. Eesti pidi Euroliiga etappidel tunnistama kõigi alagrupivastaste paremust – nii jäädi alla Gruusiale 2:3, Portugalile 0:2, Šveitsile 0:3, Tšehhile 2:3, Itaaliale 2:5, Taanile 4:6.

Septembris Itaalias toimuvasse superfinaali pääsesid seitsme parema kõrval ka võõrustajad – nii jahivad Euroopa meistritiitlit Taani, Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Šveits, Portugal, Itaalia ja Hispaania.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

12:31

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi tunnistama Walesi paremust

03.09

Gündogan jättis teist korda Man Cityga hüvasti

03.09

Erling Haaland valutas endise koduklubi pärast südant: ma ei suuda uinuda

02.09

Operi ja Eensoo minek Saudi Araabiasse jäi katki

02.09

U-21 jalgpallikoondis pidi EM-valikmängude eel koosseisus muudatusi tegema

02.09

Donnarumma jätkab karjääri Manchester City väravapostide vahel

02.09

Tunjovi ja Pescara teed läksid lahku

02.09

Uue kunstmurukatte saanud Annelinna väljak taasavati

sport.err.ee uudised

18:37

Euroopa meister Türgi ja olümpiapronks Brasiilia pääsesid poolfinaali

18:14

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

16:16

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

14:13

Eesti kiirendushooaja finaaletapil võidutsesid Orusaar ja Einberg

13:37

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

13:03

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

12:31

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi tunnistama Walesi paremust

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

loetumad

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

03.09

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo