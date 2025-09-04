Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

Eesti rannajalgpallikoondisel seisab järgmisel nädalal Itaalias Viareggios ees oluline turniir, kus otsustatakse, kas koondis jätkab ka järgmisel hooajal Euroliiga A-divisjonis.

Sõelmängudes on Eesti vastamisi Türgi, Läti ja Gruusiaga. Nelja meeskonna miniturniirilt pääsevad kaks paremat kõrgemasse seltskonda edasi, kaks tagumist langevad 2026. aastaks B-divisjoni, vahendab jalgpall.ee.

Eesti läheb 9. septembril kell 10.00 vastamisi Türgiga, 10. septembril kell 11.15 Lätiga ning 11. septembril kell 12.30 Gruusiaga.

Tänavu osales Euroliiga A-divisjonis kokku 16 koondist, kes kõik mängisid neljast etapist kahel. Eesti pidi Euroliiga etappidel tunnistama kõigi alagrupivastaste paremust – nii jäädi alla Gruusiale 2:3, Portugalile 0:2, Šveitsile 0:3, Tšehhile 2:3, Itaaliale 2:5, Taanile 4:6.

Septembris Itaalias toimuvasse superfinaali pääsesid seitsme parema kõrval ka võõrustajad – nii jahivad Euroopa meistritiitlit Taani, Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Šveits, Portugal, Itaalia ja Hispaania.