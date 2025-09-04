X!

Eesti kiirendushooaja finaaletapil võidutsesid Orusaar ja Einberg

Kert Orusaar
Kert Orusaar Autor/allikas: Oru Motors Team
Kiltsi lennuväljal toimunud kiirendushooaja viimase võistluse võitsid autode Eesti meistrivõistluste klassides Kert Orusaar ja Veljo Einberg. Deivid Urbus püstitas mootorrataste uue Eesti rekordi.

Kert Orusaar alistas klassi Super Comp finaalis Reio Pilleri. "Finaalis nägin, et vastane eksis stardis ja oli sellega mängust väljas. Edasi sain teha n-ö vaba sõidu. Indeksi sõitsin küll lõhki, kuid teadsin, et see ei mõjuta lõpptulemust," vahendab autosport.ee Orusaare sõnu.

Deivid Urbus sõitis mootorrataste uueks Eesti rekordiks veerandmiilil 8,21191 sekundit ja püstitas ka tippkiiruse uueks rekordis 289,99 km/h. Veerandmiili varasem rekord (8,37974 sekundit) kuulus samuti Urbusele, tippkiiruse rekord (279,540 km/h) Aldar Pärnale.

Urbus võitis ka mootorrataste Eesti meistrivõistluste klassi Pro Bike, alistades finaalis Silver Šeferi. Teises mootorrataste meistrisarja klassis Street Bike oli parim Andry Kõre.

Eestis sel hooajal rohkem kiirendusvõistlusi ei toimu, küll aga stardib Andres Arnover eeloleval nädalavahetusel Euroopa meistrivõistluste viimasel etapil Inglismaal ning mitmed Eesti kiirendussportlased võistlevad samal ajal Soomes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

