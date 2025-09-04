X!

Noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi tunnistama Walesi paremust

Jalgpall
Eesti noormeeste u-17 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste u-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis kaotas Paides peetud sõpruskohtumises 1:4 Walesi eakaaslastele.

Avapoolajal väravat ei sündinud, aga Wales jäi üleminutitel hoopis vähemusse, kui Jacob Norris teenis simuleerimise eest oma teise kollase kaardi.

Teist poolaega alustasid külalised taas ning 48. minutil tekkis Eesti väravavahi ning kaitseliini vahel segadus, mille tõttu sai Leon Scarlett palli sisuliselt tühja võrku lükata ning Walesi juhtima viia. Eesti vastas aga kiirelt: 52. minutil murdis vasakult äärelt läbi Karl-Tristan Lorenz, kellele tehti karistusalas viga, millele järgnenud penalti realiseeris Johannes Jurijs Oja, vahendab jalgpall.ee.

Kodumeeskonna eduseis oli lähedal 59. minutil, kui Ronald Sammuli tugev kauglöök vuhises napilt väravast mööda. Pärast seda hakkas taas enam palli hoidma Wales ning Eesti liinid vajusid madalamale.

69. minut tõigi kaasa Walesi 2:1 juhtvärava, kui Lennon Mossi löök lendas posti põrkest napilt üle Eesti värava joone. 78. minutil vormistas 3:1 seisu Ollie Salter, kes keerutas kauglöögi ristnurka. Päris lõpuvile eel jäi ka Eesti platsile kümnekesi, sest teise kollase kaardi teenis kapten Sammul. Järgnenud karistuslöögi realiseeris Salter ning vormistas lõppseisu.

"Toonitasime eriti, et me ei saa oma keskendumist ja palli liikumise kiirust alla lasta, kuigi neid on üks vähem," ütles Eesti peatreener Marko Pärnpuu. "Kahjuks tegime väljakul vastupidi ja kinkisime vastastele väravaid. Wales on väga kvaliteetne võistkond ja sellised asjad karistatakse ära. Seekord ei tulnud riietusruumijutt väljakule kaasa. Niimoodi eksides ei olegi võimalik mängus püsida."

"Wales ei tulnud sarnase taktikaga nagu eelmistes mängudes. Natukene võttis aega, et oma mäng paika saada. Eks Wales oli ka esimesel poolajal meist natukene üle, aga nii see meil rahvusvahelisel tasemel ongi. Selliseid mänge on vähe, kus me ise hirmsasti domineeriks. Aga teine poolaeg läks ikkagi käest ära," lisas juhendaja.

Eesti ja Wales võtavad mõõtu ka 6. septembril. Maavõistlusmängud on koondisele ettevalmistus oktoobri alguses Eestis toimuvaks EM-valikturniiri esimeseks ringiks. Ühes alagrupis minnakse vastamisi Itaalia, Ukraina ja Montenegroga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

