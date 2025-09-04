EST1 Racing ja Reimann võtavad mõõtu 12-tunnisel Porsche väljakutsel

EST1 Racingu piloot Alex Reimann, kes on tänavu korduvalt silma paistnud oma kiirusega Euroopa ja Ameerika ringradadel, vahetab eeloleval laupäeval sprindivõistlused kestvussõidu vastu.

Legendaarsel Spa-Francorchamps'i ringrajal peetakse Michelin 992 Endurance Cupi raames 12-tunni kestvussõit. Võistlus on mõeldud eksklusiivselt Porsche 911 GT3 Cup (992) autodele, millega Reimann on terve hooaja võistelnud.

Kõrgetasemeline stardinimekiri lubab põnevat lahingut, sest tuhandete pealtvaatajate ees läheb rajale vähemalt 25 autot. Lisaks Alex Reimannile toovad EST1 Racingu ridades Spa 12 tunni stardijoonele oma oskused Venezuelast pärit Angelo Fontana ja rootslane Robin Knutsson.

Tiimijuht Raimo Kulli sõnul on osalemine loogiline samm meeskonna arengus. "Me vaatame pidevalt erinevaid võimalusi ning oleme ka varem teinud 12-tunnise sõidu. Seekord ajendas osalemist see, et tegu on Porsche tehase poolt toetatava võistlusega ning meil õnnestus koos Alexiga tugev meeskond kokku saada," sõnas Kulli.

Ettevalmistus on nõudnud küll mõningaid muudatusi, kuid auto on jäänud oma olemuselt samaks. "Kuna tegu on Porsche võistlusega, siis reeglid autole on suhteliselt sarnased tavapärastele. Lisama pidime vaid tankimise jaoks teise kapoti ning tuled öiseks sõiduks," kirjeldas tiimijuht.

Reimann, keda peetakse Porsche sarjade üheks vilunuimaks möödasõitude tegijaks, on sel hooajal näidanud kiirust ja võidelnud esikohtade nimel mõlemal pool Atlandi ookeani. Hooaeg on toonud talle mitmeid silmapaistvaid esitusi ja ka poodiumikohti Porsche tippsarjades, kuid Spa 12-tunnine sõit saab olema tema esimene kestvussõit sel hooajal. Sama ülesandega seisavad silmitsi ka oma kestvussõitude debüüti tegevad Eesti kardisõitja Markus Kajak ja rallisõitja Gregor Jeets.

Võistlusnädal algab neljapäeval testisõitudega, jätkub reedel vabatreeningu ja kvalifikatsiooniga ning kulmineerub laupäeval 12-tunnise kestvussõiduga.