Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

Kohtumine kulges tasavägiselt ja viimasel veerandajal ei olnud kumbki meeskond ees rohkem kui korvi või paariga. Nikola Jokic viis minut ja üks sekund enne sireeni serblased 91:90 peale, aga järelejäänud mänguaeg kuulus Türgile.

Türgi tähtmängija Alperen Sengün realiseeris 41 sekundit enne lõppu kaks vabaviset ja lõikas Serbia vasturünnakul Marko Guduricilt palli. Järgnevalt tehti kiirelt viga Shane Larkinile, kes tabas kaks vabaviset ja vabaviskejoonele sattus veel ka Sengün ise, kes samuti ei eksinud.

Lõpuks kogunes Sengüni arvele 28 punkti, 13 lauapalli ja kaheksa tulemuslikku söötu. Tagasihoidlik ei olnud ka Larkini panus - 23 punkti ja üheksa resultatiivset söötu. Serbia vägesid vedas 22 punktiga Jokic.

Tulemus tähendab, et A-alagrupi võitis täiseduga Türgi, kelle kannul pääsevad kaheksandikfinaali ka Serbia (4-1), Läti (3-2) ja Portugal (2-3). Eesti (1-4) ja Tšehhi jaoks sai turniir otsa.

Joon tõmmati alla ka mängudele B-alagrupis, kus Saksamaa võitis viimases voorus Soomet 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12).

Franz Wagner panustas võitjate esitusse 23 punktiga, Dennis Schröder aitas 16 silma ja üheksa resultatiivse sööduga. Olivier Nkamhoua tõi Soomele 16 punkti ja 11 lauapalli.

Valitsev maailmameister domineeris alagruppi täielikult, sest viis võitu võeti keskmiselt 32,8-punktise üleolekuga. Edasi 16 hulka jõudsid ka Leedu (4-1), Soome (3-2) ja Rootsi (1-4). Välja jäid Montenegro (1-4) ja Suurbritannia (1-4).

Ühtlasi said seega paika ka neli kaheksandikfinaalide paari: omavahel kohtuvad Leedu - Läti, Türgi - Rootsi, Saksamaa - Portugal ja Serbia - Soome.

Neljapäeval lõpetatakse mängudega ka C- ja D-alagruppides.