X!

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

Jalgrattasport
Chris Froome
Chris Froome Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Geisser
Jalgrattasport

Eelmisel nädalal treeningul rängalt kukkunud neljakordse Tour de France'i võitja Chris Froome'i abikaasa Michelle avaldas, et muude vigastuste kõrval sai rattur ka ohtliku südametrauma.

40-aastane Froome kukkus Touloni lähedal treeningsõidul. Esialgu teatati, et britt murdis mõned roided, teda tabas õhkrind ja lisaks oli mõra ka lülisambas.

Hiljem lisas sportlase abikaasa väljaandele The Times, et arstid avastasid ka südamepauna rebendi. Tegemist on südant ümbritseva kaitsekotiga ja rindkeretrauma puhul pole säärane vigastus ebatavaline.

"See oli mõistagi palju tõsisem kui mõned murtud luud," sõnas Michelle Froome. "Temaga saab kõik korda, aga ees ootab pikk paranemisprotsess. Ta ei sõida jalgrattaga mnda aega."

Karjääri jooksul seitse suurtuuri võitnud Froome kukkus 2019. aastal Dauphine velotuuril suurelt kiiruselt ega ole pärast seda enam endist vormi jõudnud.

Eelmisel aastal väljendas ta soovi veel kord Tour de France'il startida, kuid murdis tänavuse aasta alguses Araabia Ühendemiraatide velotuuril rangluu ja Israel-Premier Techi võistkond ei arvanud teda Prantsusmaa velotuuri koosseisu.

Toimetaja: Siim Boikov

jalgrattauudised

22:52

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

19:22

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

09:41

Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

02.09

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

02.09

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

29.08

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

29.08

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

28.08

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

28.08

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

28.08

Taaramäe jõudis Türgis alanud velotuuri avaetapil pjedestaalile

27.08

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 15. koha, üldliider vahetus

sport.err.ee uudised

23:13

Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

22:52

Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

22:30

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele Uuendatud

22:27

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

21:57

ETV spordisaade, 3. september

21:51

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

20:40

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

20:15

Läti korvpallikoondis lõpetas alagrupi suure võiduga

19:22

Vuelta etapivõitja jäi protestijate kartuses selgitamata

19:03

Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema Uuendatud

19:03

Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta Uuendatud

19:02

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

19:02

Jõesaar: 17 pallikaotust on sellises mängus väga-väga palju Uuendatud

18:42

Konkurentide sobiv skoor viis Rootsi korvpallikoondise edasi Uuendatud

18:09

Itaalia võrkpallinaised jätkavad MM-il hirmkindlalt

17:17

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

16:38

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

15:37

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

14:53

Gündogan jättis teist korda Man Cityga hüvasti

14:21

Žalgirise kauaaegne mängujuht siirdus Kreekasse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo