Treeningul kukkunud Froome sai ka ohtliku südametrauma

Eelmisel nädalal treeningul rängalt kukkunud neljakordse Tour de France'i võitja Chris Froome'i abikaasa Michelle avaldas, et muude vigastuste kõrval sai rattur ka ohtliku südametrauma.

40-aastane Froome kukkus Touloni lähedal treeningsõidul. Esialgu teatati, et britt murdis mõned roided, teda tabas õhkrind ja lisaks oli mõra ka lülisambas.

Hiljem lisas sportlase abikaasa väljaandele The Times, et arstid avastasid ka südamepauna rebendi. Tegemist on südant ümbritseva kaitsekotiga ja rindkeretrauma puhul pole säärane vigastus ebatavaline.

"See oli mõistagi palju tõsisem kui mõned murtud luud," sõnas Michelle Froome. "Temaga saab kõik korda, aga ees ootab pikk paranemisprotsess. Ta ei sõida jalgrattaga mnda aega."

Karjääri jooksul seitse suurtuuri võitnud Froome kukkus 2019. aastal Dauphine velotuuril suurelt kiiruselt ega ole pärast seda enam endist vormi jõudnud.

Eelmisel aastal väljendas ta soovi veel kord Tour de France'il startida, kuid murdis tänavuse aasta alguses Araabia Ühendemiraatide velotuuril rangluu ja Israel-Premier Techi võistkond ei arvanud teda Prantsusmaa velotuuri koosseisu.