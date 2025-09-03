Läti korvpallikoondis lõpetas alagrupi suure võiduga

Läti koondise resultatiivseimad olid 20 punktiga Dairis ja Davis Bertans, 16 silma jäi Kristaps Porzingise ja Rolands Šmitsi nimele. Rihards Lomažs panustas kümne tulemusliku sööduga. Tšehhide ridades panustas Ondrej Sehnal 11 punkti ja kaheksa resultatiivse söödu.

Kui kolm võitu ja kaks kaotust teeninud Läti koondis pääseb alagrupist edasi kolmandana, siis kõik mängud kaotanud Tšehhi jäi viimaseks. Seejuures avamängus saadud 12-punktine kaotus Portugalilt jäigi nende kõige napimaks lüüasaamiseks.