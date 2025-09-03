Itaalia võrkpallinaised jätkavad MM-il hirmkindlalt

Mullu Pariisis olümpiavõitjaks kroonitud Itaalial pole Tais olnud suuri probleeme. Alagrupis saadi jagu Slovakkiast ja Kuubast 3:0 ning Belgiast 2:0 juhtima minnes 3:1.

Ka kaheksandikfinaalis Saksamaa vastu otsustati asi kolme geimiga ehk viie kohtumise peale on naiskond kaotanud vaid ühe geimi. Järgmisena tuleb neil minna vastamisi kas Brasiilia või Prantsusmaga.

Teine kolmapäeval peetud veerandfinaal oli tunduvalt tasavägisem. Viimati 2012. aasta Londoni olümpial suurte tiitlivõistluste medalini jõudnud Jaapan alistas eelnevalt tiitlikaitsja Serbia välja lülitanud Hollandi 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).

Holland oli juhtimas ka neljanda geimi alguses, aga 15:16 taga olles teenisid jaapanlannad viis punkti järjest ja Euroopa koondis enam vahet tagasi ei saanud. Otsustavat geimi juhtis samuti pikalt Holland kuni seisuni 11:10, mispeale lõpetas Jaapan mängu 5:1 spurdiga.

Neljapäeval peetakse viimased kaks veerandfinaali Brasiilia - Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid - Türgi.

Võrkpalli naiste maailmameister selgub pühapäeval, 7. septembril.