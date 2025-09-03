X!

Itaalia võrkpallinaised jätkavad MM-il hirmkindlalt

Võrkpall
Itaalia naiste võrkpallikoondis
Itaalia naiste võrkpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Võrkpall

Itaalia naiste võrkpallikoondis alistas Tais toimuvatel maailmameistrivõistlustel Poola 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) ja tagas koha nelja parema hulgas.

Mullu Pariisis olümpiavõitjaks kroonitud Itaalial pole Tais olnud suuri probleeme. Alagrupis saadi jagu Slovakkiast ja Kuubast 3:0 ning Belgiast 2:0 juhtima minnes 3:1.

Ka kaheksandikfinaalis Saksamaa vastu otsustati asi kolme geimiga ehk viie kohtumise peale on naiskond kaotanud vaid ühe geimi. Järgmisena tuleb neil minna vastamisi kas Brasiilia või Prantsusmaga.

Teine kolmapäeval peetud veerandfinaal oli tunduvalt tasavägisem. Viimati 2012. aasta Londoni olümpial suurte tiitlivõistluste medalini jõudnud Jaapan alistas eelnevalt tiitlikaitsja Serbia välja lülitanud Hollandi 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).

Holland oli juhtimas ka neljanda geimi alguses, aga 15:16 taga olles teenisid jaapanlannad viis punkti järjest ja Euroopa koondis enam vahet tagasi ei saanud. Otsustavat geimi juhtis samuti pikalt Holland kuni seisuni 11:10, mispeale lõpetas Jaapan mängu 5:1 spurdiga.

Neljapäeval peetakse viimased kaks veerandfinaali Brasiilia - Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid - Türgi.

Võrkpalli naiste maailmameister selgub pühapäeval, 7. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

18:09

Itaalia võrkpallinaised jätkavad MM-il hirmkindlalt

01.09

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

29.08

Hollas ja Remmelg lõpetasid kõrgetasemelise MK-etapi 13. kohal

29.08

Eesti võrkpallikoondislane liitus Portugali klubiga

29.08

Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

27.08

Hollas ja Remmelg mängivad kõrgeima taseme MK-etapi põhiturniiril

27.08

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

25.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i 17. kohaga

24.08

Hollas ja Remmelg said MK-etapil kolmanda koha

24.08

Hollas ja Remmelg mängivad Brno MK-etapil medalitele

23.08

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

22.08

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

22.08

Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

21.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

21.08

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

videod

sport.err.ee uudised

18:42

Konkurentide sobiv skoor viis Rootsi korvpallikoondise edasi Uuendatud

18:10

Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta

18:09

Itaalia võrkpallinaised jätkavad MM-il hirmkindlalt

17:55

Jõesaar: 17 pallikaotust on sellises mängus väga-väga palju

17:44

Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema

17:29

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes

17:17

Paul Aron teeb sel nädalal oma F1 karjääris järgmise sammu

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

16:38

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

15:37

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

14:53

Gündogan jättis teist korda Man Cityga hüvasti

14:21

Žalgirise kauaaegne mängujuht siirdus Kreekasse

13:41

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

12:53

Kajak ja Jeets näitasid kuulsal ringrajal tugevaid tulemusi

12:25

Erling Haaland valutas endise koduklubi pärast südant: ma ei suuda uinuda

loetumad

16:49

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

02.09

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

02.09

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

10:13

Eesti maletaja kolis Venemaa lipu alla

02.09

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

02.09

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

02.09

Antetokounmpota Kreeka sai EM-il esimese kaotuse

01.09

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

09:05

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo