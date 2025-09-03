X!

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

Kalevi spordihall
Kalevi spordihall Autor/allikas: ERR
Järgmisel nädalal Eesti ja Mehhiko vahel toimuvale Davise karikavõistluste vastasseisule eelneb endiseid tipptennisiste ja tulevikutegijaid hõlmav šõumäng "Tähed ja Legendid."

Selle raames stuvad 9. septembril Kalevi spordihallis väljakule Alti Vahkal, Mait Künnap, Elizaveta Anikina, Rene Busch, Gert Vilms ja Maret Ani. Tiimide kaptenid on Harri Neppi ja Vladimir Ivanov.

Kaptenitel on võimalus mängijaid jooksvalt vahetada. "Mängijad ja kaptenid on varustatud mikrofoni ja otsekommentaaridega, mis toovad publikuni emotsioonid, taktikaarutelud ja naljad otse väljakult. Õhtut juhib Toomas Kuum," teatab Eesti Tennise Liit.

Vastasseis algab kell 20.00, sellele eelneb kell 18.30 Eesti rahvusmeeskonna avatud treening.

"Soovisime tennisesõpradele pakkuda meie aasta tennisetippsündmuse tuules lisaelamusi ja leiame, et tegemist on suurepärase võimalusega näha Eesti rahvusmeeskonna treeningut lähedalt ning endisi Davis Cupi tippmängijaid toomaks välja ka seoseid legendaarse toimumispaigaga," ütles Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint.

Viimati toimus Kalevi spordihallis tähtis tenniselahing veerand sajandit tagasi, kui samuti Davise karikavõistluste raames läksid vastamisi Eesti ja Egiptus.

Toimetaja: Siim Boikov

