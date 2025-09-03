X!

Konkurentide sobiv skoor viis Rootsi korvpallikoondise edasi

Korvpall
{{1756905360000 | amCalendar}}
Rootsi korvpallikoondis
Rootsi korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kaotas Montenegro B-alagrupi viimases voorus Suurbritanniale 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21) ja see viib edasi 16 hulka Rootsi.

Montenegro võitis küll avaveerandi, aga seejärel haaras ohjad Suurbritannia, kes ei pääsenud küll kordagi suurelt eest ära, kuid hoidis edu lõpuni. Viimasel veerandil oli küll korraks ka Montenegro ees 81:80.

Montenegro tähtmängija Nikola Vucevic panustas 31 punkti, 11 lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga. Pärast matši lõppu teatas ta rahvuskoondisega lõpparve tegemisest. Brittidest oli tulemuslikemad Myles Hesson 25 ja Akwasi Yeboah 23 silmaga.

See tulemus tähendas, et Rootsi võis viimases voorus lubada endale ka kaotust Leedu vastu ja ikkagi neljandana edasi pääseda, kuna Montenegro, Suurbritannia ja Rootsi vahel tekkis surnud ring, kus omavaheliste mängude tulemused eelistavad rootslasi.

Leedu koondis oli Rootsist parem skooriga 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18). Jonas Valanciunas viskas 18 punkti võitjate ja Pelle Larsson kaotajate kasuks.

Viimati 2013. aastal finaalturniiril mänginud Rootsi lõpetas toona turniiri 13. kohaga, aga siis mängiti vahegruppide süsteemiga ja Rootsi piirdus alagrupiga. Kõigi aegade parim tulemus on 12. koht (1969, 1983).

Toimetaja: Siim Boikov

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

