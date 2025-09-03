X!

Žalgirise kauaaegne mängujuht siirdus Kreekasse

Korvpall
Lukas Lekavicius.
Lukas Lekavicius. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Kaunase Žalgirise korvpalliklubi ligi kümme aastat esindanud Lukas Lekavicius mängib järgmisel hooajal Kreekas Ateena AEK värvides.

31-aastane ja 180 sentimeetri pikkune mängujuht sõlmis AEK-iga ühe aasta pikkuse lepingu. Martin Müürsepa kunagine koduklubi võitis eelmisel hooajal pronksmedali nii Meistrite liigas kui ka Kreeka meistrivõistlustel.

Žalgirise noortesüsteemist sirgunud Lekavicius debüteeris esindusmeeskonnas 2014. aastal ning esindas klubi järgmised kolm hooaega enne, kui vahetas 2017. aastal Žalgirise rohelise Panathinaikose oma vastu. Ta taasliitus Žalgirisega 2019. aastal ning tuli kahe erineva perioodi jooksul kokku kuuel korral Leedu meistriks ja seitsmel korral Leedu karikavõitjaks.

Lekavicius tuli Leedu koondisega 2015. aastal EM-finaalturniiril hõbedale ning esindas riiki ka 2019. aasta MM-il ja 2022. aasta EM-il. Tänavuseks EM-iks teda ei valitud koondisekandidaatide hulka.

Toimetaja: Henrik Laever

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

