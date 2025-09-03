Žalgirise kauaaegne mängujuht siirdus Kreekasse

31-aastane ja 180 sentimeetri pikkune mängujuht sõlmis AEK-iga ühe aasta pikkuse lepingu. Martin Müürsepa kunagine koduklubi võitis eelmisel hooajal pronksmedali nii Meistrite liigas kui ka Kreeka meistrivõistlustel.

Žalgirise noortesüsteemist sirgunud Lekavicius debüteeris esindusmeeskonnas 2014. aastal ning esindas klubi järgmised kolm hooaega enne, kui vahetas 2017. aastal Žalgirise rohelise Panathinaikose oma vastu. Ta taasliitus Žalgirisega 2019. aastal ning tuli kahe erineva perioodi jooksul kokku kuuel korral Leedu meistriks ja seitsmel korral Leedu karikavõitjaks.

Lekavicius tuli Leedu koondisega 2015. aastal EM-finaalturniiril hõbedale ning esindas riiki ka 2019. aasta MM-il ja 2022. aasta EM-il. Tänavuseks EM-iks teda ei valitud koondisekandidaatide hulka.