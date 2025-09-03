X!

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

Naiste maailma esireket Arina Sabalenka ja Wimbledoni slämmiturniiri meesüksikmängu kunagine finalist Nick Kyrgios lähevad järgmisel aastal vastamisi näidismatšis.

Profitennise kaks värvikat tegelast peavad järgmise aasta jaanuaris Hongkongis toimuva ATP 250 kategooria turniiri raames näidismatši, mille korraldamiseks võeti šnitti eelmisel sajandil peetud meeste ja naiste vahelistest mõõduvõttudest.

Kyrgios külastas sel nädalal Kasahstani esireketi Alexander Bubliku taskuhäälingut ning saate jooksul uuris Bublik austraallaselt, kas ta üldse kavatseb tõsiselt pingutada.

"Sabalenka on lahe mängija. Ta on tõeline karakter. Ma usun, et ta arvab siiralt, et võib selle matši võita," ütles Kyrgios muigega. "Ta ei võida mind. Kas tõesti arvate, et ma pean tema vastu sajaprotsendiliselt pingutama? Ma esindan kõiki meesmängijaid. Pakun, et lõppseis jääb 6:2 minu kasuks."

"Mina ei oleks küll sind valinud mehi esindama," andis seejärel Bublik Sabalenka eest vastulöögi. "Ma arvan, et saan hakkama," jäi Kyrgios enesekindlaks. "Ma ei taha, et Sabalenka võidaks, see on kindel. Kui ma kaotan, siis internet läheb hulluks."

Et Sabalenka ja Kyrgiose vaheline matš oleks võrdsem, võetakse kasutusele mõned reeglimuudatused. Näiteks tohib Kyrgios servida ainult ühe korra ning tema väljakupool on mõõtmetelt väiksem.

