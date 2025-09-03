Jaansoni Kahe Silla jooks toob nädalavahetusel Pärnusse tuhandeid osalejaid

Laupäevane programm avatakse Anu Piiroja läbiviidava ühistreeninguga, millele järgneb võistlus erivajadustega liikumisharrastajatele, kes panevad end proovile ratastoolisõidus. Hiljem toimuvad tasuta lastejooksud eri vanuseklassides ning õhtu lõpetab 3 km pikkune õhtujooks. Tänavune distants kulgeb üle Vanasilla ja vastavatud kesklinna sildade.

Pühapäeval on kavas klassikaline 10 km distants, kus selguvad ka Eesti ja Pärnumaa meistrid. Meeste arvestuses on tuntuimad osalejad Olavi Allase ja Karel Hussar ning täispika triatloni Eesti rekordi omanik Timmo Jeret.

Naiste seas on lubanud starti tulla lätlanna Agate Caune, kes on mitmekordne Läti meister ja esindas riiki mullu Pariisi olümpiamängudel. Eesti meistrivõistluste kullasoosikuks on Liis-Grete Hussar.

"Kahe Silla jooksu tänavune rada on juubeli vääriline – uus linnakeskkond ja eriti kesklinna sild loovad täiesti uued võimalused. Pärnus on ülimalt atraktiivne rada, mis annab osalejale mõnusa tunde: tulles kahe silla jooksule saab tegelikult kolmanda pealekauba. Meie distants on ametlikult mõõdistatud ja vastab rahvusvahelistele nõuetele," sõnas korraldustiimi juht Vahur Mäe.

Nädalapäevad enne starti oli kõikide distantsi peale kirja pannud enam kui 1800 osalejat. Kõik õhtujooksu ja kahe silla jooksu lõpetajad saavad finišis unikaalse medali. Juubelijooksu auks anti välja ka kahe silla jooksu sümboolikaga riidekollektsioon, mille valmistamise eest hoolitseb Kahe Silla klubi koostööpartner Tiimiriided.

Eelregistreerimine kõikidele distantsidele kestab 4. septembrini aadressil www.2silda.ee.