Hispaania tipprattur aeti vihale: olukord meenutab diktatuuri

Jalgrattasport
Juan Ayuso.
Juan Ayuso. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

UAE Team Emirates-XRG rattavõistkond teatas Hispaanias toimuva Vuelta suurtuuri ajal, et lõpetab lepingu hispaanlase Juan Ayusoga. Rattur ise on tiimi käitumises pehmelt öeldes üllatunud.

Esmaspäeval avaldatud pressiteates väitis tiim, et Ayuso leping, mis kehtis kuni 2028. aastani, lõpetatakse mõlema osapoole kokkuleppel. Põhjustena toodi välja "erimeelsused edasiste plaanide ja võistkonna sportliku filosoofia osas".

Kuigi Ayuso tänas tiimi pressiteate vahendusel, siis teisipäeval rääkis hispaanlane Vuelta 10. etapi eel ajakirjanikele, et võistkond käitus lugupidamatult.

"Olime eelnevalt kokku leppinud, et see uudis avaldatakse pärast Vueltat. Selleks, et see ei mõjutaks võistkonna sisekliimat ega minu sooritust. Miks see uudis eile (esmaspäeval - ERR) avaldati ja nii ootamatult, see on küsimus, millele peavad nemad vastama," selgitas Ayuso.

Mõned päevad tagasi Vueltal seitsmenda etapi võitnud Ayuso väitis, et tiimi eesmärgiks oli kahjustada tema mainet. "Mulle on täiesti selge, miks nad sellise sammu astusid. Seda näitab ka avalduse sõnastus, millega mina sugugi ei nõustu."

Ratturi sõnul sai ta meeskonna pressiteatest teada vaid pool tundi enne selle avaldamist. "Selle 30 minuti jooksul ütlesin neile, et ma ei nõustu teksti sisuga. Vastuseks öeldi, et mustand oli palju hullem ja ma peaksin rõõmustama, et lõpuks nii leebelt sõnastati."

"Ma oleksin tahtnud lahkuda sõbralikul noodil. See oli minu eesmärk juba enne Vuelta algust. Mõnikord ei lähe aga asjad nii nagu loodetud, eriti kui olukord meenutab diktatuuri ja võimupositsiooni ära kasutamist," lisas Ayuso.

UAE Team Emirates-XRG tiimipealik Joxean Fernandez Matxin ütles, et meedia pidev huvi sundis neid tegutsema. "Te kõik esitasite mulle iga päev küsimusi Ayuso lahkumise kohta. See tuli kogu aeg jutuks. Seega, selle asemel, et olukorda varjata või lihtsalt vait olla, otsustasime kõik avalikult välja öelda. Midagi rohkemat selle taga ei ole," selgitas Matxin ajakirjanikele.

"Juan on meie rattur kuni detsembrini ja me teeme kõik, et lahkuminek läheks võimalikult hästi. Mul ei jää muud üle, kui soovida talle edu. Ta on suurepärane sportlane."

Ayuso hoiab Vueltal kokkuvõttes 56. kohta (+45.03). Suurtuuri lõpuni jääb veel 11 etappi.

Toimetaja: Henrik Laever

