Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

Tennis
Arina Sabalenka.
Arina Sabalenka. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Naiste tennise maailma esireket Arina Sabalenka sai USA lahtistel veerandfinaalis loobumisvõidu tšehhitarilt Marketa Vondroušovalt (WTA 60.).

Ligemale pooleteist aasta pikkuse vaheaja järel suure slämmi turniiril veerandfinaali jõudnud Vondroušova tegi mängueelsel soojendusel põlvele liiga.

"Andsin endast kõik, et väljakule tulla, kuid põlv andis soojenduse ajal taas tunda ning pärast arstidega konsulteerimist otsustasime mitte riskida," teatas Vondroušova paar tundi enne matši algust.

"Mul on Marketast väga kahju, eriti pärast kõike, mida ta on pidanud läbi elama," kirjutas Sabalenka Instagramis. "Ta mängis USA lahtistel suurepärast tennist ja ma kujutan ette, kui valus oli loobuda. Hoolitse enda eest ja loodan, et paraned kiiresti."

Sabalenka kohtub Eesti aja järgi reede varahommikul algavas poolfinaalis ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 4.). Tegu on korduskohtumisega mullusest finaalist, mille Sabalenka võitis kahes setis.

Ülejäänud kaks poolfinalisti selguvad kolmapäeval paaridest Amanda Anisimova (WTA 9.) - Iga Swiatek (WTA 2.) ja Karolina Muchova (WTA 13.) - Naomi Osaka (WTA 24.).

Toimetaja: Henrik Laever

