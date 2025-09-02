Eestlannad kaotasid kvalifikatsiooni otsustavas ringis

Kvalifikatsioonis kolmandana paigutatud 23-aastane Plakk (WTA -, ITF 1311.) kaotas kvalifikatsiooni otsustavas ringis kaks tundi ja 13 minutit kestnud kohtumises 4:6, 3:6 18-aastasele prantslannale Marie Lou Peyre'ile (WTA -).

Valikvõistlustel teisena asetatud 20-aastane Roots (WTA -, ITF 1124.) jäi otsustavas matšis 2:6, 3:6 alla Šveitsi esindavale 17-aastasele Sofia Alekseevale (WTA -). Sellest hoolimata pääses Roots nn õnneliku kaotajana põhitabelisse, avaringis läheb ta vastamisi neutraalse lipu all mängiva 18-aastase Vlada Mintševaga (WTA 1118.).

Tuneesias Monastiris peetaval W15 kategooria ITF-i tenniseturniiril kaotas nii Andrea Roots kui Carol Plakk kvalifikatsiooni otsustavas ringis, kuid Roots pääses nn õnneliku kaotajana siiski põhiturniirile.

