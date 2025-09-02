X!

Operi ja Eensoo minek Saudi Araabiasse jäi katki

Andres Oper ja Karl-Sander Eensoo pidid minema augustis treeneritööd tegema Saudi Araabiasse Al Wehda noorteakadeemiasse. Lepingutel olid allkirjad olemas, aga lennupileteid ei tulnudki ja suhtlus saudidega jäi toppama.

Al Wehda akadeemia juhiks kutsuti hollandlast Raymond Atteveldi, kes kutsus omakorda enda juurde tööle Operit, kelle kaudu sai pakkumise ka Eensoo. Viimane lõpetas seepeale töö FC Kuressaare abitreenerina, nii Oper kui ka Eensoo lahkusid lisaks Eesti U-16 koondise juurest, kirjutab Soccernet.ee.

"Eks me kõik tegime natuke taustatööd ja saime aru, et seal asjad toimivadki natuke teistmoodi. Pidime sinna minema augustis. Nii ta vaikselt läks, et iga päev öeldi tomorrow. Hollandlane läks juba natuke kurjemaks ja hakkas küsima, et kaua võib oodata. Talle vastati muudkui tomorrow," kommenteeris Eesti koondise aegade parim väravakütt Oper.

Oper õnneks läbikukkunud diili eel Viimsi JK-st ei lahkunud, nii et seal töötab ta abitreenerina edasi.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

