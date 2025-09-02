Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

Sloveenia sai D-alagrupis 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) jagu Islandist. Avapoolaeg võideti vaid punktiga – 36:35. Enda paremus pandi maksma kolmandal veerandajal.

Sloveenia parim oli nende NBA staar Luka Doncic, kes tõi 26 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu. Kahekohalise punktisummani jõudis veel ka Aleksej Nikolic, kes viskas 17 punkti ja andis lisaks viis korvisöötu. Islandi ridades tõi Martin Hermannsson 22 punkti.

D-alagrupist on nüüd kõik edasipääsejad selgunud, edasipääsu on kindlustanud ka Iisrael ning õhtuses mängus vastamisi olevad Poola ja Prantsusmaa.

C-alagrupis sai teise võidu Gruusia, olles selgelt 93:61 parem Küprosest. Gruusia parim oli Tornike Šengelia 27 punktiga, Goga Bitadze lisas 21 punkti. Küprosele tõi Darral Willis Jr 19 punkti.