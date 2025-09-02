X!

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

Korvpall
Luka Doncic (palliga)
Luka Doncic (palliga) Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel teise võidu teeninud Sloveenia tagas koha kaheksandikfinaalis.

Sloveenia sai D-alagrupis 87:79 (21:20, 15:15, 24:11, 27:33) jagu Islandist. Avapoolaeg võideti vaid punktiga – 36:35. Enda paremus pandi maksma kolmandal veerandajal.

Sloveenia parim oli nende NBA staar Luka Doncic, kes tõi 26 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu. Kahekohalise punktisummani jõudis veel ka Aleksej Nikolic, kes viskas 17 punkti ja andis lisaks viis korvisöötu. Islandi ridades tõi Martin Hermannsson 22 punkti.

D-alagrupist on nüüd kõik edasipääsejad selgunud, edasipääsu on kindlustanud ka Iisrael ning õhtuses mängus vastamisi olevad Poola ja Prantsusmaa.

C-alagrupis sai teise võidu Gruusia, olles selgelt 93:61 parem Küprosest. Gruusia parim oli Tornike Šengelia 27 punktiga, Goga Bitadze lisas 21 punkti. Küprosele tõi Darral Willis Jr 19 punkti.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

20:58

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

17:29

Antetokounmpota Kreeka sai EM-il esimese kaotuse

15:15

Konontšuk: edasipääs oli meie eesmärk ja see tuleb ära!

14:33

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

13:28

Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Peep Pahv: aukartus tuleb unustada, võiduks on vaja agressiivsust ja särtsu

01.09

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

01.09

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

01.09

Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

01.09

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

01.09

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

videod

sport.err.ee uudised

23:23

Kolm aastat olümpiani: Martti Raju hinnangul on LA heas seisus

23:01

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

22:46

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

22:21

ETV spordisaade, 2. september

21:53

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

21:25

Operi ja Eensoo minek Saudi Araabiasse jäi katki

20:58

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

20:26

Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

19:57

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

19:30

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

18:18

Mölder kaotas Monastiris avaringis maratonmatši

17:29

Antetokounmpota Kreeka sai EM-il esimese kaotuse

16:58

Põlva Serviti ja Viljandi HC avavad superkarikaga käsipallihooaja

16:25

U-21 jalgpallikoondis pidi EM-valikmängude eel koosseisus muudatusi tegema

15:49

Henry Järv kindlustas Soome supermoto meistritiitli

loetumad

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

11:17

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

14:33

Rannula Portugali mängu eel: me ei tohi kedagi liigselt respekteerida

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

22:46

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

01.09

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo