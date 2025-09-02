Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

Veerandfinaalis alistas Pegula veidi alla pooleteise tunni kestnud matšis 6:3, 6:3 kahekordse slämmivõitja, tšehhitari Barbora Krejcikova. Seejuures pole 31-aastane Pegula tänavusel turniiril veel settigi kaotanud.

Võit oli ühtlasi Pegula karjääri 100. mänguvõit USA pinnal peetud turniiridel WTA tasemel. Ta on viies ameeriklanna, kes on selle ümmarguse tähiseni jõudnud, varem on sellega hakkama saanud õed Serena ja Venus Williams, Sloane Stephens ja Madison Keys.

Karjääri jooksul teist korda slämmiturniiril poolfinaali jõudnud Pegula sai mullu selles faasis kolmes setis jagu Karolina Muchovast ja kaotas siis finaalis 5:7, 5:7 praegusele maailma esireketile Arina Sabalenkale. Tänavu selgitavad tema poolfinaalivastase Sabalenka ja kahe aasta tagune Wimbledoni võitja, tšehhitar Marketa Vondroušova (WTA 60.).