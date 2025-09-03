X!

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti kohtub edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga

Korvpalli Eesti koondis
Eesti korvpallikoondislased meeskonna fännidega
Eesti korvpallikoondislased meeskonna fännidega Autor/allikas: FIBA
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis lõpetab kolmapäeval EM-finaalturniiri alagrupifaasi kohtumisega Portugali vastu. Mängu võitja pääseb A-grupist viimasena edasi 16 parema sekka. ERR-i spordiportaal kajastab kell 14.45 algava mängu käiku otseblogis.

Enne mängu:

Riias on A-alagrupist edasipääsu juba kindlustanud kõik neli mängu võitnud Türgi ja Serbia ning võõrustajariik Läti. Viimase ehk neljandana pääseb A-grupist edasi Eesti ja Portugali vahelise mängu võitja. Pärast taasiseseisvumist on Eesti EM-il alagrupist edasi saanud vaid ühe korra, 1993. aastal, kui lõpuks saadi kõrge kuues koht.

Teisipäeval oli koondisel mänguvaba päev, mis sisustati jõu- ja pallitrenniga ning videovaatlusega. "Treeningul vaatasime natuke enda asju, mõeldes nende kaitse peale. Kindlasti on [Portugal] natuke teistsugune meeskond, kelle vastu seni mänginud oleme. Oli vaja nende rünnakut läbi mängida," rääkis koondise peatreener Heiko Rannula päev enne kohtumist ERR-ile.

Portugal alustas turniiri 62:50 võiduga Tšehhi üle, sellele on aga järgnenud 69:80 kaotus Serbiale, 54:95 kaotus Türgile ning 62:78 kaotus Lätile. Meeskonna tähtmängijaks on 26-aastane Boston Celticsi keskmängija Neemias Queta.

"Tagamängijad on teist tüüpi, korvi all on korralik jurakas, kellega peame kõvasti maadlema hakkama. See on esimene oht, millega tegelema hakkame. Nende rünnakustiil on natuke kombineerivam, palju kasutavad oma pikkasid. See vajab harjumist," iseloomustas Rannula kolmapäevast vastast.

"Ta pole kolmemeetrine tulnukas, ta on ikkagi kahe käe ja kahe jalaga inimene," lisas ääremängija Artur Konontšuk. "Kuidas me ise mängime – kas oleme enesekindlad ja julged? Türgi vastu olime kartlikud, ei lõpetanud viskeid nii nagu Tšehhi ja Läti vastu. Läksime jõuga lõpuni ja kui tuleb kontakt, siis kannatame ära ja viskame ikka ära. Sellist asja ei tohi juhtuda, peame olema enesekindlad ja uskuma endasse," ütles ta.

Läbi aegade on Eesti Portugaliga mänginud üheksal korral ning saavutanud seitse võitu. Üks eestlaste trump, kaitsemäng, tõi Tšehhi üle tähtsa võidu, aga teine - kolmepunktivisked - on seni veel kasutamata. Senise turniiri jooksul on Eesti kaugviskeid tabanud 29-protsendiliselt. "Kolmesed tulevad eelkõige hea kaitse pealt. Kui saame poolkiireid joosta, siis meil tekivad eelised ja head viskekohad. Kui peame kogu aeg viis viie vastu mängima, siis tulevad teiste trumbid esile. Meie individuaalne rünnak tänasel päeval ei ole meie trump, peame meeskondliku kaitse pealt viskekohti tekitama," arvas Rannula.

"[Edasipääs] oli meie algne eesmärk ja see tuleb ära ka!" kinnitas Konontšuk päev enne ülitähtsat mängu.

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 75:89
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi 64:84
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti kohtub edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga

videod

