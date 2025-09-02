Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

Vine edestas Movistari hispaanlasi Pablo Castrillot ja Javier Romot vastavalt 35 sekundiga ning minuti ja nelja sekundiga. Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 18.23 ja sai protokolli kirja 128. koha.

Üldarvestuses kerkis taas liidriks taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kes edestab liidrisärgi kaotanud norralast Torstein Träeni (Bahrain – Victorious) nüüd 26 sekundiga. Kolmas on portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), kaotades 38 sekundiga. Mihkels on kokkuvõttes 121. kohal, kaotades 1:19.23.