Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi
Austraalia rattur Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) teenis tänavusel Hispaania velotuuril teise etapivõidu, tehes esimese kategooria tõusuga lõppenud kümnenda etapi lõpus soolosõidu.
Vine edestas Movistari hispaanlasi Pablo Castrillot ja Javier Romot vastavalt 35 sekundiga ning minuti ja nelja sekundiga. Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) lõpetas grupis, mis kaotas võitjale 18.23 ja sai protokolli kirja 128. koha.
Üldarvestuses kerkis taas liidriks taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kes edestab liidrisärgi kaotanud norralast Torstein Träeni (Bahrain – Victorious) nüüd 26 sekundiga. Kolmas on portugallane Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), kaotades 38 sekundiga. Mihkels on kokkuvõttes 121. kohal, kaotades 1:19.23.
Toimetaja: Maarja Värv