Mölder kaotas Monastiris avaringis maratonmatši

Tennis
Markus Mölder.
Markus Mölder. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Viiendat turniiri järjest Tuneesias Monastiris mängiv Markus Mölder pidi seekordsel M15 kategooria ITF-i tenniseturniiril juba avaringi järel reketid kokku pakkima.

Mölder (ATP 1152.) jäi kolm tundi ja 43 minutit kestnud kohtumises 6:7 (2), 6:3, 4:6 alla USA esindajale Keshav Choprale (ATP 1105.). Seejuures juhtis Mölder otsustavas setis 3:1, aga Chopra sai murde tagasi ja võitis 3:4 kaotusseisust kolm geimi järjest. Mängu viimaseks jäänud geimis juhtis Mölder enda servil 40:0, aga Chopra suutis seisu viigistada ja vormistas võidu teisel matšpallil.

Chopra servis kuus ja Mölder kaks ässa, topeltvigu tegi Mölder kolm ja Chopra vaid ühe. Mölder realiseeris seitsmes murdevõimalusest neli, Chopra suutis koguni 17 murdepallist ära kasutada samuti neli. Mängitud punktidest võitis Mölder 114 ja Chopra 112.

Toimetaja: Maarja Värv

