Antetokounmpota Kreeka sai EM-il esimese kaotuse

Bosnia ja Hertsegoviina mängijad
Bosnia ja Hertsegoviina mängijad Autor/allikas: FIBA
Ilma staarmängija Giannis Antetokounmpota mängima pidanud Kreeka korvpallikoondis sai EM-il esimese kaotuse, jäädes 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19) alla Bosnia ja Hertsegoviinale.

NBA-s Milwaukee Bucksi ridadesse kuuluv Antetokounmpo jättis põlvevalu tõttu mängu vahele. See oli juba teine Kreeka koondise mäng EM-il, kus Antetokounmpo kaasa ei teinud – ta ei mänginud ka Küprose vastu.

Mängus Bosnia vastu kontrollis Kreeka esimest veerandaega ja veel teise veerandi alguses oldi 13 punktiga ees, kuid siis tegi Bosnia koguni 18:0 spurdi ja pääses ise 39:34 juhtima. Poolajapausile mindi bosnialaste 44:38 juhtimisel ja ka kogu kolmas veerand möödus Bosnia dikteerimisel. Viimasel veerandil kasvatati edu 14-punktiliselt ja kuigi lõpus asus Kreeka jõudsalt vahet vähendama, saadi siiski magus võit.

Võitjate ridades tõi Jusuf Nurkic 18 punkti ja võttis kümme lauapalli, John Roberson lisas samuti 18 punkti ning Edin Atic panustas 15 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Kreeka parim oli Kostas Sloukas 15 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga, Tyler Dorsey lisas 14 punkti, võttis viis lauapalli ja andis neli korvisöötu.

EM-finaalturniiri kolme järjestikuse võiduga alustanud Kreeka sai nüüd esimese kaotuse, viimases alagrupimängus minnakse neljapäeval vastamisi Hispaaniaga.

Bosnial on nüüd C-alagrupis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, alagrupiturniir lõpetatakse Gruusia vastu.

D-alagrupis sai Iisrael 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35) jagu Belgiast. Iisraeli parim oli Deni Avdija 22 punktiga, Roman Sorkin lisas 18 punkti. Belgia ridades tõi Emmanuel Lecomte 15 punkti, Hans Vanwijn ja Loic Schwartz panustasid mõlemad 14 punktiga, lisaks võttis Vanwijn 11 lauapalli ja andis üheksa resultatiivset söötu.

Iisraelil on tabelis kolm võitu ja üks kaotus, alagrupi viimases vooris kohtutakse neljapäeval Sloveeniaga. Ühe võidu kõrvale kolmanda kaotuse saanud Belgia lõpetab alagrupiturniiri Poola vastu.

Toimetaja: Maarja Värv

