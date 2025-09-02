X!

Henry Järv kindlustas Soome supermoto meistritiitli

Motosport
Henry Järv
Henry Järv Autor/allikas: Martin Pärtelpoeg
Motosport

Soomes Imatras toimunud supermoto meistrivõistlustel saavutas eestlane Henry Järv (Äksi39Team) muljetavaldava võidu, kindlustades endale Soome meistritiitli.

Võistlusnädalavahetus pakkus põnevust kuni viimase ringini, kus Järv näitas oma külma närvi ja meisterlikkust nii tehnilisel rajal kui füüsiliselt kurnavates sõitudes. Finaalsõitudes edestas ta kõiki sõitjaid, noppides punkte, mis olid vajalikud üldvõidu kindlustamiseks, vahendab msport.ee.

Järve treener Martin Pärtelpoeg kiitis noorsportlase keskendumisvõimet ja sihikindlust. "Henry on selle nimel palju tööd teinud. Meil oli sel hooajal mõningaid tagasilööke, aga saime need lahendatud. Soome etappide võitmistega tõestas ta, et on kiire ka rahvusvahelisel tasemel. Järgmiseks sihiks on Euroopa meistrivõistluste etapp Belgias," ütles Pärtelpoeg.

Äksi39Team-i esindav Henry Järv on sel hooajal näidanud stabiilset arengut ja kuulub vaieldamatult supermoto Baltikumi tippu. Soome meistritiitel on tema karjääri seni suurim rahvusvaheline saavutus.

"Võit maitseb hästi, aga tean, et tööd on veel palju teha. Tänan tiimi, treenerit ja toetajaid – see on olnud ühine pingutus," ütles sportlane lühidalt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

