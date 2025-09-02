Leedu korvpallikoondise tähe vigastus osutus tõsiseks

24-aastane Jokubaitis on olnud Tamperes toimunud B-alagrupi turniiril Leedu koondise vedavaks jõuks, aga Müncheni Bayerni tagamängija vigastas esmaspäeva õhtul Soome vastu vasakut põlve ja ei saanud mängu lõpetada.

Teisipäeval teatas Leedu korvpalliliit, et Jokubaitis sai tõsise vigastuse ning peab vähemalt pooleks aastaks väljaku kõrvale jääma. Leedu tagamees rebestas vasakus põlves eesmise ristatisideme (ACL) ning vigastas ka meniskit. Jokubaitis reisib lähipäevil oma koduklubi juurde, kus pannakse paika tema raviplaan.

Jokubaitis oli EM-finaalturniiril fantastilises hoos ja oli Leedu koondise selge liider. Kolmes mängus kerkis ta meeskonna resultatiivseimaks mängijaks, skoorides keskmiselt neljas mängus 17,3 punkti (kaugvisete protsent 55,6%). Lisaks jagas ta keskmiselt 8,5 resultatiivset söötu, haaras 2,5 lauapalli ja tegi 1,5 vaheltlõiget.

Leedu alustas turniiri võitudega Suurbritannia ja Montenegro üle, aga pidi siis võimsa Saksamaa paremust tunnistama. Neljandas mängus alistati aga Soome, millega kindlustati ühtlasi edasipääs sõelmängudele. Viimases alagrupimängus minnakse vastamisi Rootsiga.