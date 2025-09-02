Tunjovi ja Pescara teed läksid lahku

Narva Transi kasvandik Tunjov on mänginud Itaalias 2018. aastast saadik. SPAL-i eest õnnestus tal kirja saada 10 matši Serie A-s ja 23 kohtumist Serie B-s, kuid enamus tema karjäärist on möödunud Carrarese, Pescara ja Pineto eest Serie C-s mängides, vahendab Soccernet.ee.

"Klubi tänab Georgit tema pühendumuse eest sinivalges särgis ning soovib talle kõike paremat nii eraelus kui ka professionaalses karjääris," kirjutas Pescara oma kodulehel.

Itaalia meedia kirjutas juba augusti esimeses pooles, et Tunjov on Serie B-sse tõusnud Pescarast lahkumas. 16-kordset Eesti internatsionaali on viimasel ajal seostatud Serie C-sse kuuluva Ternanaga.