X!

Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Meeste tennise maailma esireket Jannik Sinner tõestas taaskord võimu, kui tagas koha USA lahtiste veerandfinaalis, loovutades Alexander Bublikule vaid kolm geimi. Felix Auger-Aliassime alistas Andrei Rubljovi, aga teisi üllatusi ei sündinud.

Tänavu Austraalias ja Wimbledonis võidutsenud Sinner on kahtlemata suurepärases vormis ning Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva sai selles taas veenduda: 24-aastane itaallane kaotas Alexander Bubliku (ATP 24.) vastu kokku kolm geimi, vormistades tunni ja 23 minutiga kindla 6:1, 6:1, 6:1 võidu.

"Sain esimest korda sel aastal [USA lahtiste peaareenil] õhtul mängida ja see on täiesti erinev kogemus. See on mängijate jaoks väga eriline kogemus, tänud pealtvaatajatele!" ütles Sinner pärast matši.'

Sinner lõi kaheksa ässa, võitis esimeselt servilt punkti 81-protsendiliselt (Bublik 60%) ning teiselt servilt 73-protsendiliselt (Bublik 19%). Itaallane kasutas oma 17-st murdevõimalusest ära kaheksa ning lõi 24 äralööki ja tegi 16 lihtviga. Vastase arvele jäi 13 äralööki ja 31 lihtviga.

"Me teame üksteist hästi. Meil on sel aastal olnud mitu kõva lahingut, teame üksteise mängu nüüdseks väga hästi," sõnas Sinner. "Ta mängis eelmises ringis viis setti, lõpetas väga hilja. Tema serv ei olnud nii hea kui see tavaliselt on, sain igas setis varakult murda. See andis mulle pallinguks enesekindlust juurde."

Veerandfinaalis läheb Sinner vastamisi kaasmaalase Lorenzo Musettiga (ATP 10.), kes kaotas hispaanlase Jaume Munari (ATP 44.) vastu kõigest neli geimi. "Seda on väga tore näha. Itaalia tennis on heas kohas," arvas Sinner. "Lorenzo on üks talendikamaid mängijaid meie spordis, ootan seda matši põnevusega."

Meeste üksikmänguturniiril esmaspäeval suurüllatusi ei sündinud, kuid kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 27.) alistas Andrei Rubljovi (ATP 15.) 7:5, 6:3, 6:4. Auger-Aliassime kohtub veerandfinaalis Alex De Minauriga (ATP 8.), kes lõpetas 6:3, 6:2, 6:1 võiduga šveitslase Leandro Riedi (ATP 435.) teekonna.

Novak Djokovic (ATP 7.) alistas Jan-Lennard Struffi (ATP 144.) 6:3, 6:3, 6:2 ning läheb veerandfinaalis kokku kodupubliku ees mängiva Taylor Fritziga (ATP 4.), kes alistas Tomaš Machaci (ATP 22.) 6:4, 6:3, 6:3. Maailma teine reket Carlos Alcaraz alistas Arthur Rinderknechi (ATP 82.) kolmes setis ning läheb veerandfinaalis kokku tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 21.), kes vajas Adrian Mannarino (ATP 77.) alistamiseks nelja setti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

09:38

Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

01.09

Sabalenka jätkas kindlalt, Townsend raiskas kaheksa matšpalli

01.09

Alcaraz ja Djokovic neljandas ringis sette ei loovutanud

31.08

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

31.08

Ostapenko vabandas Townsendi suunas tehtud kommentaaride eest

31.08

Williams jõudis Fernandeziga paarismängus järgmisesse ringi

31.08

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

31.08

USA lahtistel kohtuvad järgmises ringis Gauff ja Osaka

30.08

Lapimaa ja Smirnov mängisid Liepajas paarismängu finaalis

30.08

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

30.08

Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:17

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

11:06

Tunjovi ja Pescara teed läksid lahku

11:00

KUULA | "Võimla": kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi? Uuendatud

10:33

Uue kunstmurukatte saanud Annelinna väljak taasavati

09:38

Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

09:02

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

ETV spordisaade, 1. september

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

01.09

Peep Pahv: aukartus tuleb unustada, võiduks on vaja agressiivsust ja särtsu

01.09

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

01.09

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

01.09

EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

01.09

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

01.09

Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

loetumad

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

01.09

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

01.09

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

01.09

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

01.09

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

01.09

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

01.09

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo