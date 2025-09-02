Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

Meeste tennise maailma esireket Jannik Sinner tõestas taaskord võimu, kui tagas koha USA lahtiste veerandfinaalis, loovutades Alexander Bublikule vaid kolm geimi. Felix Auger-Aliassime alistas Andrei Rubljovi, aga teisi üllatusi ei sündinud.

Tänavu Austraalias ja Wimbledonis võidutsenud Sinner on kahtlemata suurepärases vormis ning Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva sai selles taas veenduda: 24-aastane itaallane kaotas Alexander Bubliku (ATP 24.) vastu kokku kolm geimi, vormistades tunni ja 23 minutiga kindla 6:1, 6:1, 6:1 võidu.

"Sain esimest korda sel aastal [USA lahtiste peaareenil] õhtul mängida ja see on täiesti erinev kogemus. See on mängijate jaoks väga eriline kogemus, tänud pealtvaatajatele!" ütles Sinner pärast matši.'

Sinner lõi kaheksa ässa, võitis esimeselt servilt punkti 81-protsendiliselt (Bublik 60%) ning teiselt servilt 73-protsendiliselt (Bublik 19%). Itaallane kasutas oma 17-st murdevõimalusest ära kaheksa ning lõi 24 äralööki ja tegi 16 lihtviga. Vastase arvele jäi 13 äralööki ja 31 lihtviga.

"Me teame üksteist hästi. Meil on sel aastal olnud mitu kõva lahingut, teame üksteise mängu nüüdseks väga hästi," sõnas Sinner. "Ta mängis eelmises ringis viis setti, lõpetas väga hilja. Tema serv ei olnud nii hea kui see tavaliselt on, sain igas setis varakult murda. See andis mulle pallinguks enesekindlust juurde."

Veerandfinaalis läheb Sinner vastamisi kaasmaalase Lorenzo Musettiga (ATP 10.), kes kaotas hispaanlase Jaume Munari (ATP 44.) vastu kõigest neli geimi. "Seda on väga tore näha. Itaalia tennis on heas kohas," arvas Sinner. "Lorenzo on üks talendikamaid mängijaid meie spordis, ootan seda matši põnevusega."

Meeste üksikmänguturniiril esmaspäeval suurüllatusi ei sündinud, kuid kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 27.) alistas Andrei Rubljovi (ATP 15.) 7:5, 6:3, 6:4. Auger-Aliassime kohtub veerandfinaalis Alex De Minauriga (ATP 8.), kes lõpetas 6:3, 6:2, 6:1 võiduga šveitslase Leandro Riedi (ATP 435.) teekonna.

Novak Djokovic (ATP 7.) alistas Jan-Lennard Struffi (ATP 144.) 6:3, 6:3, 6:2 ning läheb veerandfinaalis kokku kodupubliku ees mängiva Taylor Fritziga (ATP 4.), kes alistas Tomaš Machaci (ATP 22.) 6:4, 6:3, 6:3. Maailma teine reket Carlos Alcaraz alistas Arthur Rinderknechi (ATP 82.) kolmes setis ning läheb veerandfinaalis kokku tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 21.), kes vajas Adrian Mannarino (ATP 77.) alistamiseks nelja setti.