KUULA | "Võimla": kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

Foto: Vikerraadio
Juhan Kilumets, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru kogunesid spordisaatesse "Võimla" ning võtsid luubi alla Riias toimuva korvpalli EM-i.

Suure osa saatest pühendati korvpallile. Eesti meeskond omab võimalust Euroopa meistrivõistlustel alagrupist edasi pääseda. Vähemalt sama palju kui koondise mängu ja visete tabavust analüüsitakse ka meie fännide võimsat kohalolekut Riias.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustele sõitev Eesti koondis on selgeks saanud. Rasmus Mägi selgitas ERR-ile pikemalt, miks temal seekord tiitlivõistlus vahele jääb.

Nädal pakkus sündmusi ka autorallis, tennises ja jalgrattaspordis.

Toimetaja: ERR Sport

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

