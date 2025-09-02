KUULA | "Võimla": kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi?

Juhan Kilumets, Tarmo Tiisler ja Johannes Vedru kogunesid spordisaatesse "Võimla" ning võtsid luubi alla Riias toimuva korvpalli EM-i.

Suure osa saatest pühendati korvpallile. Eesti meeskond omab võimalust Euroopa meistrivõistlustel alagrupist edasi pääseda. Vähemalt sama palju kui koondise mängu ja visete tabavust analüüsitakse ka meie fännide võimsat kohalolekut Riias.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustele sõitev Eesti koondis on selgeks saanud. Rasmus Mägi selgitas ERR-ile pikemalt, miks temal seekord tiitlivõistlus vahele jääb.

Nädal pakkus sündmusi ka autorallis, tennises ja jalgrattaspordis.