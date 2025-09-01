X!

EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

Jalgpall
Jalgpalliliidu ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend
Jalgpalliliidu ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend Autor/allikas: Anna Andreas
Jalgpall

Eesti Jalgpalli Liidu ja Arte gümnaasiumi koostöös toimivas jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend 8. klassi õpilasi 24 noormängijaga.

2018. aasta sügisest käivitunud jalgpalliakadeemia projekt 8.–9. klassidele annab igal aastal mitmekümnele noormängijale võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga.

Mängijad saavad treenida Lilleküla jalgpallikeskuses, neile tagatakse transport ja kvaliteetne toidukord pärast treeningut. Jalgpallitrenni tehakse akadeemias neli korda nädalas, millele lisandub kaks kehalise ettevalmistuse treeningut. Treeningukavas on erandiks 8. klassi sügis, kus on kooli sisse elamise ja noorte meistrivõistluste pärast üks jalgpallitreening 9. klassist vähem. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.

EJL Arte akadeemia 8. klassis alustas õpinguid 24 noormängijat: Blake Mein, Tomi Stefan Põllumäe, Henri Ehala, Marten Erit, Rafael Vatter, Dominic Misha Montes, Kristjan Litvinov, Kristofer Andreas, Karl Cevin Kivastik, Henri Johan Žigurs, Sander Katlasep, Jan Koval, Matvei Zadvornõi, Egor Zadvornõi, Henri Jürimäe, Oskar Mathias Antons, Platon Ignatjev, Edward Ollin, Paul Samuel Valton, Artur Dalinger, Kevin Toomasson, Mattias Laas, Marvin Eggert ja Joel Kruuts.

Kokku on esindatud 12 klubi: Tallinna Kalev, Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, FC Nõmme United, Nõmme Kalju FC, Harju JK Laagri, Põhja Tallinna JK Volta, Rae Spordikool, Raasiku FC Jokker, Tallinna JK Augur, FC Kose ja Paide Linnameeskond.

Jalgpalliakadeemia 9. klassis õpib samuti 24 õpilast – tänavu lisandusid sinna mängijad FC Tallinnast, Pärnu JK Poseidonist, JK Tabasalust, Saue JK-st ja FC Araratist.

Akadeemia juhataja on Marko Lelov, jalgpalliakadeemia peatreener on Marko Pärnpuu, treenerite tiimi kuuluvad ka Karel Kübar ja väravavahtide treener Andrus Lukjanov. Kehalise ettevalmistuse eest vastutab Martin Aasna ning füsioterapeut on Sandra Pärn.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:58

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

19:20

EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

15:38

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

15:13

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

14:30

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

14:09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

13:18

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

31.08

Liverpool sai Szoboszlai kaunist karistuslöögist Arsenali üle napi võidu

sport.err.ee uudised

22:04

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

22:04

ETV spordisaade, 1. september

21:22

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

20:57

Peep Pahv: aukartus tuleb unustada, võiduks on vaja agressiivsust ja särtsu

20:34

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

19:58

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

19:20

EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

18:22

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

18:02

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

17:47

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

17:24

Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

17:17

Raieste vigastusest: panime põlved kokku, aga ma ei oska veel midagi öelda

16:19

Jäätma uuendas vahetult enne MM-i algust Eesti rekordit

15:38

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

15:13

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

14:30

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

14:09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

13:41

Eesti orienteeruja Jürgen Joonas pääses EM-il 20 hulka

13:18

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

12:40

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

loetumad

22:04

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

08:44

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

18:22

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

09:00

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

11:00

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

31.08

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

10:26

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo