EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

2018. aasta sügisest käivitunud jalgpalliakadeemia projekt 8.–9. klassidele annab igal aastal mitmekümnele noormängijale võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga.

Mängijad saavad treenida Lilleküla jalgpallikeskuses, neile tagatakse transport ja kvaliteetne toidukord pärast treeningut. Jalgpallitrenni tehakse akadeemias neli korda nädalas, millele lisandub kaks kehalise ettevalmistuse treeningut. Treeningukavas on erandiks 8. klassi sügis, kus on kooli sisse elamise ja noorte meistrivõistluste pärast üks jalgpallitreening 9. klassist vähem. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.

EJL Arte akadeemia 8. klassis alustas õpinguid 24 noormängijat: Blake Mein, Tomi Stefan Põllumäe, Henri Ehala, Marten Erit, Rafael Vatter, Dominic Misha Montes, Kristjan Litvinov, Kristofer Andreas, Karl Cevin Kivastik, Henri Johan Žigurs, Sander Katlasep, Jan Koval, Matvei Zadvornõi, Egor Zadvornõi, Henri Jürimäe, Oskar Mathias Antons, Platon Ignatjev, Edward Ollin, Paul Samuel Valton, Artur Dalinger, Kevin Toomasson, Mattias Laas, Marvin Eggert ja Joel Kruuts.

Kokku on esindatud 12 klubi: Tallinna Kalev, Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, FC Nõmme United, Nõmme Kalju FC, Harju JK Laagri, Põhja Tallinna JK Volta, Rae Spordikool, Raasiku FC Jokker, Tallinna JK Augur, FC Kose ja Paide Linnameeskond.

Jalgpalliakadeemia 9. klassis õpib samuti 24 õpilast – tänavu lisandusid sinna mängijad FC Tallinnast, Pärnu JK Poseidonist, JK Tabasalust, Saue JK-st ja FC Araratist.

Akadeemia juhataja on Marko Lelov, jalgpalliakadeemia peatreener on Marko Pärnpuu, treenerite tiimi kuuluvad ka Karel Kübar ja väravavahtide treener Andrus Lukjanov. Kehalise ettevalmistuse eest vastutab Martin Aasna ning füsioterapeut on Sandra Pärn.