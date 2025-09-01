X!

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

Jalgpall
Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Facebook/Degerfors IF
Jalgpall

Eesti jalgpallur Matvei Igoneni koduklubi Degerfors viigistas Rootsi kõrgliiga 22. voorus võõrsil Malmöga 1:1 ja sai tabelisse selle hooaja esimese võõrsilviigi.

20-aastane poolkaitsja Marcus Rafferty viis Degerforsi kümnendal minutil juhtima, kuid Adrian Skogmaril õnnestus paar minutit enne avapoolaja lõppu viigistada.

Kuus tõrjet teinud Igonen mängis Degerforsi väravasuul kõik 90 minutit ja teenis mängu lõpus oma esimese kollase kaardi Rootsi klubi eest.

Pärast Degerforsiga liitumist tänavu suvel on Igonen pidanud klubi eest seitse kohtumist, millest on kolm on viigistatud ja neli kaotatud. Eesti koondislasel on kirjas kaks nullimängu.

Liigatabelis hoiab Degerfors 16 punktiga eelviimast ehk 15. kohta. Malmö on 38 punktiga neljas. Rootsi kõrgliigat juhib praeguseks 53 silma kogunud Mjällby.

Toimetaja: Siim Boikov

