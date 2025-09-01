X!

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

Jalgpall
Erik ten Hag
Erik ten Hag Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Eibner
Jalgpall

Saksamaa jalgpalliklubi Leverkuseni Bayer loobus peatreener Erik ten Hagi teenetest juba pärast hooaja teist mänguvooru.

Aastatel 2022-2024 Manchester Unitedit tüürinud endine Amsterdami Ajaxi peatreener palgati sellele ametipostile tänavu mai lõpus pärast Xabi Alonso lahkumist Madridi Reali.

Hispaanlase käe all oli Leverkuseni enneolematult edukas, võites hooajal 2023/2024 mängugi kaotamata nii Saksamaa meistritiitli kui ka karika. Mullu teeniti Bundesligas teine koht.

Paraku lahkusid suvel meeskonnast mitmed olulised mängijad nagu Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Jonathan Tah ja Granit Xhaka ning meeskond teenis kahe esimese liigamängu peale vaid ühe punkti.

Avavoorus saadi kodus 1:2 kaotus Hoffenheimilt, millele järgnes laupäeval vaid 3:3 viik Bremeni Werderiga. Seejuures mängis Leverkusen suurema osa kohtumisest arvulises ülekaalus ja sellest hoolimata kaotati kaheväravaline eduseis.

"Otsus polnud meie jaoks kerge. Keegi ei soovinud seda sammu astuda," sõnas Leverkuseni spordidirektor Simon Rolfes. "Viimased nädalad on aga näidanud, et uue ja eduka meeskonna loomine ei ole sellise koosseisuga teostatav."

Toimetaja: Siim Boikov

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

