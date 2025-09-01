X!

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

(vasakult): Erika Tuvike, Heili Grossmann, Kerli Laidsalu, Liisa Turmann Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Eesti kurlingu esindusnaiskond jäi Norras toimunud MK-etapil napilt veerandfinaalist välja, kaotades otsustavas mängus viimase viskega.

Oslos toimunud MK-etappi alustas Eesti naiskond võiduga Rootsi esinduse üle 9:5 ja seejärel alistati 6:3 ka Austria esinduskoondis Verena Pflügleri juhtimisel.

Kahes järgnevas kohtumises tuli aga Eestil tunnistada vastaste paremust. Turniiri kolmandas mängus Norra esinduselt 7:2 ja seejärel Šveitsilt.

Eesti naiskond alustas Šveitsi vastu tugevalt ja neljanda vooru järel Eesti juhtis 4:1. Paraku aga õnnestus vastasel peale vaheaega mäng enda kasuks pöörata. Viiendas voorus võitis Šveits kaks punkti ja röövis kuuendas voorus kolm lisaks. Eesti langes kaotusseisu 4:6.

Seitsmendas voorus oli Eestil viimase viske eelis, kuid vastase kivi osutus ringi keskpunktile lähemaks ja võidupunkti röövis hoopis Šveits. Kohtumine lõppes tulemusega 7:4. Võitmatuks jäänud Šveitsi naiskond tuli hiljem ka MK-etapi võitjaks.

Kahe võidu ja kahe kaotusega jäi Eesti paraku veerandfinaalist napilt välja, kuna alagrupist edasipääseja selgus täpsusvisete statistika alusel ning Eestil jäi edasipääsust puudu 3,5 sentimeetrit.

Eesti naiskonda toetas Oslos toimunud MK-etapil treener Steffen Walstad, kelle juhtimise all valmistutakse eelseisvateks Euroopa meistrivõistlusteks ja detsembris toimuvaks olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriks.

Sel hooajal mängivad Eesti kurlingunaiskonna koosseisus Erika Tuvike, Heili Grossmann, Liisa Turmann ja kapten Kerli Laidsalu.

Toimetaja: Siim Boikov

