Lucas Leok kindlustas Saksamaa meistritiitli

Motosport
Lucas Leok.
Lucas Leok. Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Eesti motosportlane Lucas Leok võitis Saksamaa motokrossi meistrivõistluste eelviimasel etapil klassis 85cc kõik kolm sõitu ja kindlustas kokkuvõttes meistritiitli.

Juba ajasõidus näitas Leok kõva tempot, edestades parimal ringil šveitslast Jarno Jansenit nelja sekundiga. Esimest sõitu juhtis alguses teine eestlane Gregor Lootus, aga peagi kerkis Leok liidriks ja võitis, vahendab Msport.ee.

Pärast teise sõidu võitu oli Leokil vaja viimases sõidus edestada Jansenit, et meistritiitel kindlustada. Ta asuski kohe stardis liidriks ja võitis suure edumaaga.

Prantsusmaal Bitche krossirajal peetud etapi kokkuvõttes sai Eesti koguni nelikvõidu: maksimumpunktid teeninud Leokile järgnesid Lootus, Marten Raud ja Robin Robert Mooses.

Tiitli kindlustanud Leokil on koos 287 punkti. Jansen jääb maha 66 punktiga.

MX Masters klassis pidi Jörgen-Matthias Talviku tehnilise rikke tõttu ühe sõidu katkestama ja etapi kokkuvõttes tuli tal leppida seitsmenda kohaga. Sarja kokkuvõttes hoiab Talviku kindlalt neljandat kohta.

Toimetaja: Siim Boikov

Lucas Leok kindlustas Saksamaa meistritiitli

