Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

Pärast väravateta avapoolaega viis Club Brugge legend Hans Vanaken külalised 53. minutil juhtima. Gent päästis viigipunkti viimasel hetkel, sest vahetusmees Hyllarion Goore jõudis tabamuseni alles seitsmendal üleminutil.

Gent on alustanud hooaega ühe võidu, kahe viigi ja kaheka kaotusega ning hetkel paiknetakse 16 klubi konkurentsis 13. kohal. Club Brugge on saanud kolm võitu, ühe viigi ja ühe kaotuse ning on hetkel neljas.

Club Brugge vastu 90 minutit mänginud Paskotši on pärast Zürichi Grasshopperist liitumist mänginud Genti eest kõigis kolmes liigamängus algkoosseisus ja löönud ka ühe värava.

Nüüd ootab jalgpallureid koondisepaus, misjärel sõidab Gent pühapäeval, 14. septembril külla Antverpeni Royalile.