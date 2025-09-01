X!

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

Võrkpall
Võrkpalli naiste MM. Serbia - Holland
Võrkpalli naiste MM. Serbia - Holland Autor/allikas: SCANPIX / CHINE NOUVELLE/SIPA
Võrkpall

Tais toimuvatel võrkpalli naiste maailmameistrivõistlustel tõmmatakse esmaspäeval joon alla kaheksandikfinaalidele. Kahe eelmise korral kullaomanik Serbia on aga juba kohvrid pakkinud.

2018. ja 2022. aastal maailmameistriks kroonitud Serbia naiskond alistas alagrupis geimigi kaotamata Ukraina ja Kameruni, kuid jäi viimases voorus alla Jaapanile 1:3.

Kaheksandikfinaalis tuli minna vastamisi Hollandiga, kes võitis viiegeimiliseks kujunenud kohtumise 27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11.

Serbia jaoks tähendab see teist ebaõnnestunud suurturniiri järjest, sest Pariisi olümpial võideti neljast mängust vaid üks ja veerandfinaalis kaotati Itaaliale väga kindlalt 0:3.

Seejuures on naiskond viimasel neljal Euroopa meistrivõistluste turniiril pääsenud alati finaali.

Küll aga jätkab kenasti Pariisis serblannade alistamise järel hiljem ka olümpiavõitjaks kroonitud Itaalia. Alagrupis loovutati Slovakkia, Kuuba ja Belgia vastu kokku vaid üks geim ning kaheksandikfinaalis võideti Saksamaad 3:0 (25:22, 25:18, 25:11).

Veerandfinaalis minnakse vastamisi Poolaga, kes oli parem Belgiast 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10). Paigas on ka veerandfinaalpaar Brasiilia - Prantsusmaa. Serbia kukutanud Holland läheb kaheksa seas vastamisi Jaapaniga.

Esmaspäeval selgitavad viimase veerandfinaalpaari vastasseisud Ameerika Ühendriigid - Kanada ja Türgi - Sloveenia.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

10:26

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

29.08

Hollas ja Remmelg lõpetasid kõrgetasemelise MK-etapi 13. kohal

29.08

Eesti võrkpallikoondislane liitus Portugali klubiga

29.08

Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

27.08

Hollas ja Remmelg mängivad kõrgeima taseme MK-etapi põhiturniiril

27.08

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

25.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i 17. kohaga

24.08

Hollas ja Remmelg said MK-etapil kolmanda koha

24.08

Hollas ja Remmelg mängivad Brno MK-etapil medalitele

23.08

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

22.08

Suri endine võrkpallikoondislane ja spordijuht Ago Kalde

22.08

Nuudi ja Tamme jaoks lõppes MK-debüüt kvalifikatsioonis, naispaarid alustavad Brnos põhiturniirilt

21.08

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i avapäeva ühe võiduga

21.08

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

videod

sport.err.ee uudised

12:18

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

11:37

Lucas Leok kindlustas Saksamaa meistritiitli

11:02

Pulles sprintis Rootsis kaheksandaks

11:00

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

10:26

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

09:27

Sabalenka jätkas kindlalt, Townsend raiskas kaheksa matšpalli

09:09

Alcaraz ja Djokovic neljandas ringis sette ei loovutanud

09:00

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

08:44

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

00:15

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis kohtub EM-il tugeva Türgiga

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

31.08

ETV spordisaade, 31. august

loetumad

08:44

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

09:00

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

31.08

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

31.08

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

30.08

Rasmus Mägi: kindlasti see olümpia kukkumine on ka paljude asjade põhjus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo