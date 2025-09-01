Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

Tais toimuvatel võrkpalli naiste maailmameistrivõistlustel tõmmatakse esmaspäeval joon alla kaheksandikfinaalidele. Kahe eelmise korral kullaomanik Serbia on aga juba kohvrid pakkinud.

2018. ja 2022. aastal maailmameistriks kroonitud Serbia naiskond alistas alagrupis geimigi kaotamata Ukraina ja Kameruni, kuid jäi viimases voorus alla Jaapanile 1:3.

Kaheksandikfinaalis tuli minna vastamisi Hollandiga, kes võitis viiegeimiliseks kujunenud kohtumise 27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11.

Serbia jaoks tähendab see teist ebaõnnestunud suurturniiri järjest, sest Pariisi olümpial võideti neljast mängust vaid üks ja veerandfinaalis kaotati Itaaliale väga kindlalt 0:3.

Seejuures on naiskond viimasel neljal Euroopa meistrivõistluste turniiril pääsenud alati finaali.

Küll aga jätkab kenasti Pariisis serblannade alistamise järel hiljem ka olümpiavõitjaks kroonitud Itaalia. Alagrupis loovutati Slovakkia, Kuuba ja Belgia vastu kokku vaid üks geim ning kaheksandikfinaalis võideti Saksamaad 3:0 (25:22, 25:18, 25:11).

Veerandfinaalis minnakse vastamisi Poolaga, kes oli parem Belgiast 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10). Paigas on ka veerandfinaalpaar Brasiilia - Prantsusmaa. Serbia kukutanud Holland läheb kaheksa seas vastamisi Jaapaniga.

Esmaspäeval selgitavad viimase veerandfinaalpaari vastasseisud Ameerika Ühendriigid - Kanada ja Türgi - Sloveenia.