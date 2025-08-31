Liverpool sai Szoboszlai kaunist karistuslöögist Arsenali üle napi võidu

Kohtumise avapoolaeg kulges pigem võimalustevaeselt, kuid teisel poolajal mõlemad meeskonnad elavnesid. Otsustav hetk saabus 83. minutil, kui Arsenali poolkaitsja Martin Zubimendi vea järel sai umbes 25 meetrilt karistuslööki proovida Dominik Szoboszlai, kes saatis palli kauni löögiga ristnurka.

"Täna oli võitmiseks vaja ühe mehe geniaalsust. Üldiselt oli üsna sündmustevaene kohtumine, sest vastamisi oli kaks võrdset meeskonda. Minu hinnangul olime meie teisel poolajal kergelt üle. Lõpuks sai määravaks üks välgatus," rääkis Liverpooli peatreener Arne Slot mängu järel.

"Olen temaga [Szoboszlaiga] veidi üle aasta koos töötanud ning ta esindab suurepäraselt seda, mida Liverpool endast kujutab," kiitis Slot võiduvärava autorit. "Vahet pole, kas ta peab mängima paremal äärel, paremkaitses või number kümne peal – ta annab endast alati maksimumi. Täna oli ta lihtsalt suurepärane."

The trajectory of Dominik Szoboszlai's free-kick against Arsenal pic.twitter.com/TdTg4hzCDt — Premier League (@premierleague) August 31, 2025

Liverpool on kolme vooru järel ainus täiseduga klubi. Neile järgneb seitse punkti kogunud Chelsea, kuue punkti peal on Arsenal, Tottenham Hotspur, Everton, Sunderland ja Bournemouth.

Teised tulemused:

Brighton - Manchester City 2:1

Nottingham Forest - West Ham United 0:3

Aston Villa - Crystal Palace 0:3