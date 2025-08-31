Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

Hispaania velotuuri üheksanda etapi (Alfaro - Valdezcaray; 195,5 km) võitis taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike; 4:32.10), kes jõudis ühtlasi kokkuvõttes üldliidrist Torstein Träenist (Bahrain - Victorious) vähem kui 40 sekundi kaugusele.

Üheksanda etapi lõpus tuli ratturitel üles ronida 13 kilomeetri pikkusest esimese kategooria tõusust. Vingegaard alustas oma rünnakut lõputõusu alguses ning kuigi Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) ja Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) hoidsid taanlast mitu kilomeetrit surve all, siis finišisse jõudis Vingegaard 24-sekundilise edumaaga. Teise koha napsas Pidcock, kes alistas lõpusirgel Almeida.

Punase liidrisärgi omanik Träen kaotas Vingegaardile minuti ja 46 sekundiga ning lõpetas 17. positsioonil. Kokkuvõttes sulas norralase kahe ja poole minutiline edu Vingegaardi ees 37 sekundile. Almeida säilitas kolmanda koha (+1.15), Pidcock kerkis boonussekundite abil neljandaks (+1.35).

Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) finišeeris võitjast enam kui 17 minutit hiljem ning protokolli läks kirja 105. koht. Kokkuvõttes andis Mihkels kaks kohta ära ning on nüüd 111. (+1:02.42).

Esmaspäeval on ratturitel esimene puhkepäev. Teisipäeval jätkatakse aasta viimast suurtuuri 168-kilomeetrise etapiga, mis on profiililt tasane.